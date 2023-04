Fairphone produrrà un paio di cuffie Bluetooth

Fairphone produce smartphone realizzati in maniera sostenibile e facilmente riparabili, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e l’inquinamento. L’azienda ha deciso di portare la sua filosofia anche nel campo degli accessori per l’audio.

Il sito Android Authority ha individuato una richiesta di certificazione Bluetooth per un nuovo prodotto chiamato Fairbuds XL. Ad una rapida ricerca su Google, il sito è anche riuscito a trovare una pagina del prodotto sullo store di un rivenditore svizzero — che evidentemente ha ignorato l’embargo e ha mandato online il prodotto molto prima del previsto. La pagina contiene anche un video di presentazione caricato su Vimeo (che però è impostato su “Privato” e dunque non è ancora visibile al pubblico).

AA ha anche trovato una scheda prodotto, che rivela come le Fairbuds XL saranno disponibili in due colorazioni: nero e verde. Purtroppo non sono presenti molte altre informazioni. In compenso, il succitato venditore svizzero ha svelato anzitempo il prezzo delle cuffie: 235 franchi, che sono grossomodo 239€.

Ovviamente ci si aspetta che anche queste cuffie, alla pari degli smartphone prodotti dall’azienda, siano caratterizzati dall’uso di materiali riciclati e da una forte riparabilità. In attesa di un annuncio ufficiale, non resta che aspettare con pazienza per saperne di più.