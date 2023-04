Bonus Trasporti 2023: ecco come accedere al contributo statale

Chi utilizza i mezzi pubblici per i propri spostamenti quotidiani può usufruire di un contributo statale fino a 60 euro al mese per l'acquisto di abbonamenti.

A partire da oggi 17 aprile, è attiva la piattaforma digitale per richiedere il Bonus Trasporti 2023, il contributo statale destinato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo annuo non superiore a 20mila euro. L’iniziativa mira a sostenere coloro che utilizzano i mezzi pubblici per i propri spostamenti quotidiani, alleviando così il peso della crisi economica in corso.

Per accedere al bonus, è possibile effettuare la domanda online sul sito bonustrasporti.lavoro.gov.it, utilizzando lo Spid o la Carta di Identità Elettronica (Cie). Il contributo può arrivare fino a 60 euro al mese, da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti mensili, plurimensili o annuali per i mezzi di trasporto pubblico su gomma e rotaia.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha dichiarato che il Governo ha mantenuto la promessa di attivare immediatamente la piattaforma dopo l’approvazione della Corte dei Conti, per garantire il sostegno a chi ha subito maggiormente gli effetti della crisi economica. Il fondo a disposizione ammonta a cento milioni di euro, che verranno distribuiti dal Dicastero del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con i ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La richiesta del bonus può essere effettuata per sé stessi o per un minore di cui si ha la potestà o la rappresentanza. Ogni beneficiario può richiedere il bonus fino al 31 dicembre 2023, entro l’esaurimento delle risorse disponibili. Tuttavia, i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino sono esclusi dal bonus.

È prevista anche la possibilità di richiedere l’agevolazione online e di acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando il codice ricevuto al termine della procedura. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le Faq aggiornate sul sito web.