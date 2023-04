Peter Pan & Wendy: dietro le quinte col cast del live action Disney

Come si reinterpreta un classico? Provano a dare una risposta il regista, il produttore e il cast de Peter Pan & Wendy, live action in arrivo su Disney+ il 28 aprile e che si mostra con footage inedito nella nuova featurette ufficiale del film.

Peter Pan è uno dei “gioielli della corona” della libreria Disney. L’idea di adattarlo in un live action intimoriva parecchio, ma alla fine ho pensato che era un’opportunità troppo bella per rinunciarci. Volevo investigare come rendere un modo nuovo per guardare a questa storia.

Afferma il regista, a cui fa eco Jim Whitaker, produttore:

È la storia di Peter Pan attraverso gli occhi di Wendy.

Ed effettivamente in questa nuova versione il punto di vista di Wendy è fondamentale, perché di solito si bada alle filosofie contrapposte di Peter Pan e Uncino o, addirittura, anche a come si sente Trilli, ma Wendy è ben più che una spettatrice della vicenda, e la cosa è esplicitata fin dal titolo.

Anche Jude Law (Uncino), Alexander Molony (Peter), Ever Anderson (Wendy) e Yara Shahidi (Trilli) intervengono, mettendo l’accento sul fatto che il nuovo film non sia solo una trasposizione moderna ma riesca anche ad approfondire alcuni aspetti interessanti ma non esplorati dei coloriti personaggi dell’originale.

Il film vede nel cast anche Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards – Gli intrighi del potere), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery a partire da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks (Sir Gawain e il Cavaliere Verde) basata sul romanzo di J. M. Barrie e sul film d’animazione Le avventure di Peter Pan. Il film è prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile), mentre Adam Borba (Nelle Pieghe del Tempo), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) e Toby Halbrooks sono i produttori esecutivi.

