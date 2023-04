Immortals of Aveum: reveal trailer per il nuovo FPS single player di EA

Ascendant Studios ed Electronic Arts presentano, Immortals of Aveum: nuovissimo sparatutto fantasy in uscita il 20 luglio.

Di sparatutto in prima persona è pieno il mercato dei videogiochi, ma le produzioni single player e, per di più, fantasy, sono decisamente più sparute, e Immortals of Aveum vuole riempire questo vuoto immergendo i suoi giocatori nella magia narrando la storia di Jak, un mago da battaglia che si unisce a un ordine d’élite per salvare un mondo sull’orlo del baratro, come possiamo vedere nel reveal trailer.

Il mondo di Aveum presenta una terra dilaniata da una guerra millenaria per il controllo delle linee geomantiche. Un crepaccio senza fondo noto come “la Ferita” comincia a estendersi, con una misteriosa e imponente statua al suo centro che sembra osservare tutto dall’alto. Il giocatore vestirà i panni di Jak, un aspirante Immortale strappato a una vita da orfano nei bassifondi per diventare un prestigioso mago da battaglia Magnus. È dotato della rara capacità di saper usare tutti e tre i “colori” della magia: un cosiddetto Triarca, come vengono chiamati quelli come lui.

Padroneggiate le tre forze della magia, scagliate incantesimi con letale abilità e sterminate legioni di nemici in un gioco che sfida le convenzioni degli sparatutto in prima persona. Con potenti maghi e legioni di soldati schierati su entrambi i fronti della Sempiguerra, Jak e il suo ordine di Immortali di élite devono svelare i misteri del tormentato passato di Aveum per avere qualche speranza di salvarne il futuro.

Il gioco uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (via EA App, Steam ed Epic Games Store) il 20 luglio: pre-acquistando la Standard Edition o la Deluxe Edition di Immortals of Aveum si otterranno il Dardo voltaico purificato, uno speciale Sigillo blu in grado di potenziare gli incantesimi di Attacco blu e l’incantesimo di Furia Frantumazione di Jak.

