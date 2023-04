Il tatuatore di Auschwitz: Harvey Keitel tra i protagonisti della serie tv

Il candidato all’Oscar Harvey Keitel (The Irishman, Youth) sarà il protagonista Lale Sokolov nell’adattamento televisivo Sky e Peacock Original del bestseller internazionale di Heather Morris Il Tatuatore di Auschwitz, prodotto da Synchronicity Films e Sky Studios in associazione con All3Media International.

Il tatuatore di Auschwitz, che sarà disponibile in esclusiva su Sky – e in streaming solo su NOW – nel 2024 in tutti i territori Sky in Europa, è tratto dalla struggente storia vera di Lale e Gita Sokolov. Lale (Jonah Hauer-King) arriva ad Auschwitz-Birkenau nel 1942 e, poco dopo il suo arrivo, diventa uno dei “tätowierer” (tatuatori), coloro ai quali cui viene affidato il compito di tatuare il numero di matricola sulle braccia dei compagni di prigionia. Un giorno incontra Gita (Anna Próchniak), in fila per farsi tatuare il numero di matricola sul braccio. Per i due sarà amore a prima vista, e avrà così inizio una indimenticabile storia di coraggio e umanità. Sotto la costante sorveglianza del crudele ufficiale delle SS Baretzki (Jonas Nay), Lale e Gita sono determinati a tenersi in vita a vicenda. Circa sessanta anni dopo, Lale (Harvey Keitel) incontra la scrittrice esordiente Heather Morris (Melanie Lynskey). Rimasto vedovo da poco, Lale trova il coraggio di raccontare al mondo la sua storia. Nel raccontare la sua storia a Heather, Lale, ormai ultraottantenne, affronta i fantasmi traumatici della sua giovinezza e rivive i ricordi del suo innamoramento in uno dei luoghi più orribili mai esistiti.

A proposito de Il Tatuatore di Auschwitz, Harvey Keitel ha dichiarato:

La storia d’amore descritta in questo progetto, a dispetto di tanto orrore, testimonia lo spirito e il bene che c’è nelle persone.

Al cast già annunciato si aggiungono anche Tallulah Haddon nel ruolo di Hanna, Mili Eshet nei panni di Ivana, Yali Topol Margalith nei panni di Cilka, Phénix Brossard nel ruolo di Leon, Ilan Galkoff nel ruolo di Aaron, e Marcel Sabat che veste i panni di Tomas. I ruoli principali precedentemente annunciati includono anche Jonah Hauer-King e Anna Próchniak che interpretano i giovani Lale Sokolov e Gita Furman. Melanie Lynskey reciterà nella serie nei panni della neozelandese Heather Morris, autrice del romanzo Il Tatuatore di Auschwitz e Jonas Nay si unirà alla serie nel ruolo di Stefan Baretzki.

