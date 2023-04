Yellowjackets: Alanis Morissette canta una nuova versione ufficiale della sigla della serie

La cantautrice sette volte vincitrice del Grammy Award, Alanis Morissette, pubblica il nuovo singolo “No Return” (extended version), una versione inedita della sigla della serie drammatica di Paramount+ candidata agli Emmy Yellowjackets. Il nuovo singolo ha debuttato negli Stati Uniti il 14 aprile, nel quarto episodio della seconda stagione della serie, ed è disponibile ora per il download e lo streaming a livello globale tramite Universal Music Canada. Potete ascoltarlo qui, o vedere il video ufficiale, che vi proponiamo assieme al suo backstage. “No Return” (Main Title Theme) dei compositori di Yellowjackets Craig Wedren e Anna Waronker, è stato originariamente pubblicato nel gennaio 2022.

Amo la versione originale di ‘No Return’, è una canzone perfetta! Quando mi hanno chiesto di reinterpretarla ero un po’ intimorita, ma vedo dei parallelismi tra Yellowjackets e la mia prospettiva nel comporre canzoni: la pura intensità, l’andare dritti al punto senza paura di spingersi nel profano. Mi sono impegnata durante tutta la mia carriera a sostenere l’emancipazione delle donne, a vedere il mondo attraverso la lente femminile, e la cosa meravigliosa di questa serie è che ogni personaggio può essere dinamico e complesso, in contrapposizione all’eccessiva semplificazione e riduzione della figura della donna. Sono onorata di far parte di Yellowjackets..

ha affermato la cantautrice.

La seconda stagione di Yellowjackets ha debuttato in Italia il 12 aprile, e i nuovi episodi sono disponibili ogni mercoledì su Paramount+. L’episodio con il nuovo singolo sarà disponibile in Italia dal 3 maggio.

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets racconta la storia di una squadra di giocatrici di calcio liceali dal talento sfrenato che diventano le (sfortunate?) sopravvissute di un incidente aereo nel profondo della natura selvaggia del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata ma fiorente a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue il loro tentativo di ricostruire le loro vite quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato in quella terra selvaggia è tutt’altro che finito.

Nella seconda stagione, sono passati due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con terribili conseguenze. Di fronte all’aggravarsi della fame e della paura, la tensione tra le nostre Yellowjackets non ha fatto che peggiorare. Le dure condizioni dell’inverno si intensificano di giorno in giorno, e la psiche delle nostre sopravvissute si sta deteriorando altrettanto rapidamente. Minacciate dall’oscurità della natura e dal suo ricordo tormentoso, le ex campionesse saranno costrette a prendere decisioni impossibili, mentre affrontano l’orribile verità di ciò che comporta la sopravvivenza, e il vero incubo per ognuna di loro sarà capire chi sono e cosa sono disposte a sacrificare per rimanere vive.

Leggi anche: