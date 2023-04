Jeanne du Barry: ecco i poster del film con Johnny Depp

Jeanne du Barry, il nuovo lungometraggio con Johnny Depp protagonista, sarà il titolo di apertura del Festival di Cannes 2023, e da poco sono stati diffusi i poster che riguardano i due personaggi principali.

Ecco le immagini.

Admirez les affiches de Jeanne du Barry, le nouveau film de Maïwenn en ouverture du 76ème festival de Cannes 😍 Au cinéma le 16 mai avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory et India Hair.@Festival_Cannes pic.twitter.com/yuhetSp35R — Le Pacte (@Le_Pacte) April 13, 2023

Jeanne du Barry è un film liberamente ispirato alla vita di Jeanne Bécu, nata come figlia illegittima di una cucitrice nel 1743, e che, arrivata alla corte di Luigi XV, è riuscita nel tempo a diventarne l’amante ufficiale.

In una delle due immagini si vede in primo piano Maïwenn Le Besco, che ha fatto da protagonista e regista di questo lungometraggio. Si tratta del suo settimo film da filmmaker, considerando che in precedenza ha lavorato a progetti come DNA – Le radici dell’amore e Mon roi – Il mio re.

Nel cast di Jeanne du Barry sono presenti anche Pierre Richard, Noémie Lvovsky, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pascal Greggory, e India Hair. Il film è prodotto da Pascal Caucheteux e Grégoire Sorlat di Why Not Production Company e di IN.2, e poi ancora sono presenti nella produzione Petite Reine e France Télévisions.