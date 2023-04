Google Pixel Tablet: le nuove foto rivelano la presenza di un pulsante inedito

In rete stanno circolando due nuove immagini dell'atteso Pixel Tablet. In una delle due compare un elemento inedito e assente nei precedenti render.

A quanto pare Google ha aggiunto un interruttore fisico al tablet Pixel rispetto all’ultima volta che lo abbiamo visto. È quanto si evince da alcuni nuovi render diffusi sul web e pubblicati su Twitter dall’account SnoopyTech.

Le due nuove immagini mostrano il presunto tablet Google Pixel: parte frontale e posteriore. In una delle due immagini fa la sua comparsa un nuovo elemento. Sul bordo in alto a sinistra sembra essere presente un interruttore che non avevamo notato nelle precedenti foto del tablet.

Secondo 9to5Google il nuovo interruttore probabilmente è un pulsante fisico per la privacy presente su molti smart display e altoparlanti intelligenti. Non è un segreto che il tablet Pixel potrà anche essere utilizzato come hub per le smart home: un po’ come gli Echo Show, per capirci. Quell’interruttore, dunque, potrebbe servire a disattivare i microfoni e le telecamere del tablet, in modo da proteggersi da eventuali abusi o violazioni della privacy.

Chiaramente si tratta di una speculazione. Google non ha ancora fatto annunci in merito ed è anche possibile che le foto comparse in rete ritraggano un prototipo di una versione del tablet diversa da quella che varrà prodotta in serie. Fortunatamente non manca poi così tanto al Google I/0 2023, l’evento dove – tra le altre novità – verrà presentato anche l’atteso Pixel Tablet.