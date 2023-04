Baywatch: in lavorazione un reboot per Fremantle

Fremantle ha deciso di mettere in sviluppo un reboot di Baywatch, così come è stato rivelato da Deadline.

Una serie TV cult avrà un reboot in lavorazione: stiamo parlando di Baywatch, il telefilm che ha avuto come protagonisti David Hasselhoff e Pamela Anderson avrà nuova vita grazie ad una produzione che verrà realizzata da Fremantle. A rivelarlo è stato il sito Deadline.

Non si tratta dell’unico progetto di reboot che Fremantle abbia messo in lavorazione negli ultimi anni, considerando che ha già portato sullo schermo The Mosquito Coast e American Idol. Certo, un titolo come Baywatch crea un’attenzione diversa e molto particolare da parte del pubblico.

Ricordiamo che Baywatch è una serie cult che è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 1989 al 2001, e che si è conclusa definitivamente nel 2003 con il film per la televisione Baywatch – Matrimonio alle Hawaii.

Non si tratta della prima volta che Baywatch viene proposto come reboot, considerando che nel 2017 è uscito al cinema un film basato sulla serie televisiva, e che ha avuto come protagonisti Zac Efron e Dwayne Johnson. Da quel lungometraggio non è stato sviluppato alcun seguito, mentre oggi sembra essere arrivato il momento di riprendere a dare vita ai personaggi del franchise.