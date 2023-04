Asus ROG Ally: la console uscirà tra poche settimane e costerà 650$?

La console ROG Ally è un dispositivo portatile dotato di uno schermo da 7 pollici 1080p 120Hz in grado di eseguire giochi per Windows. Asus l’ha presentata a sorpresa il 1 di Aprile e, altrettanto a sorpresa, nei giorni successivi ha confermato che non si trattava di un Pesce d’Aprile. Insomma, si farà per davvero. Asus, ad ogni modo, all’epoca non aveva fornito una possibile data per l’apertura dei preordini, ma secondo nuove indiscrezioni, sembra che il ROG Ally potrebbe uscire molto presto.

È considerato un concorrente imminente di Steam Deck. L’Ally dovrebbe offrire il doppio delle prestazioni con lo stesso limite di potenza di 35W e il 50% in più di frame rate in modalità 15W, come affermato dal famoso YouTuber Linus Sebastian, uno dei primi a provare pubblicamente questa console.

Tuttavia, le aspettative devono essere chiarite, spiega il YouTuber The Phawx, esperto in tutto ciò che riguarda il gaming portatile. Considerando l’aggiornamento alle architetture Zen4 e RDNA3, le prestazioni saranno senza dubbio migliori rispetto alle console Zen2 e Zen3. Tuttavia, la varietà di titoli per Windows, alcuni dei quali sono più legati alla CPU o alla GPU, non si tradurrà sempre in un aumento del frame rate.

Secondo le ultime voci, l’Asus ROG Ally probabilmente uscirà durante questo trimestre – questione di poche settimane, dunque – e avrà un prezzo di lancio di circa 650 dollari, che è molto di più del prezzo dello Steam Deck. Trattandosi di voci di corridoio, queste informazioni vanno ovviamente prese con la massima cautela.