Twitter: i post ora possono avere una lunghezza massima di 10mila caratteri, ma solo per gli abbonati

Per gli utenti americani abbonati a Twitter Blue, il limite di 280 caratteri è diventato un ricordo del passato da febbraio, quando il social ha deciso di estendere la lunghezza massima dei tweet a 4000 caratteri. Ora, l’azienda ha più che raddoppiato quel limite, lanciando il il supporto per tweet fino a 10.000 caratteri. Inoltre, il sito web ora supporta il formato del testo in grassetto e corsivo, consentendo ai creatori di contenuti di utilizzare quegli elementi per suddividere potenzialmente enormi blocchi di testo.

Il CEO di Twitter, Elon Musk, aveva annunciato per la prima volta che il social avrebbe aumentato ulteriormente il limite dei post all’inizio di marzo, quasi un mese dopo l’espansione iniziale di 4.000 caratteri. Anche se un limite di 10.000 caratteri può sembrare eccessivo, vale la pena di ricordare che Twitter ha iniziato ad offrire alcune opportunità di monetizzazione ai suoi content creator.

Da qualche mese è possibile supportare gli utenti più influenti con la funzione Super Follows, che è una sorta di abbonamento Patreon. Secondo Engadget, aumentando il limite di caratteri, Twitter sta cercando di offrire ai creatori di contenuti più modi per coinvolgere il loro pubblico. Insomma, Twitter diventerà un pochino più simile a Medium e Substack. La funzione Super Follows non è mai decollata completamente e oggi viene usata da una piccola manciata di utenti. Resta da vedere se questa novità contribuirà o meno a cambiare le cose.