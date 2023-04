Total War: Warhammer 3, tutto sull’espansione Forge of the Chaos Dwarfs

Total War: Warhammer 3 - Forge of the Chaos Dwarfs è ora disponibile: scopriamo tutti i dettagli di questa straordinaria espansione per il popolare gioco strategico.

Infine disponibile, il pacchetto campagna Forge of the Chaos Dwarfs introduce i crudeli (quanto industriosi) Nani del Caos nella rosa delle razze giocabili su Total War: Warhammer 3. In questa nuova espansione i giocatori potranno vivere nuove battaglie nei panni di Astragoth Manidiferro, Drazhoath il Cinereo e Zhatan il Nero, che vantano inedite meccaniche, obiettivi e unità di campagna che solo le menti corrotte dei Nani del Caos avrebbero potuto forgiare.

I Nani del Caos sono una razza guerriera assai malvagia, spietata e operosa, che include tra i suoi ranghi fabbri demoniaci, schiavisti e brutali massacratori. Ecco i tre spietatissimi nuovi Lord leggendari disponibili:

Astragoth Manidiferro, Sommo Sacerdote di Hashut, è il più forte Profeta-Stregone Nano del Caos. Il suo corpo, ad ogni modo, si sta lentamente pietrificando, motivo per cui deve vivere confinato dentro una formidabile corazza meccanica.

Drazhoath il Cinereo, Profeta-Stregone di Hashut, è il signore della Fortezza Nera nonché comandante della funesta Legione di Azgorh. Ritrovatosi esiliato da Astragoth, ha trascorso parecchio tempo ad accrescere la sua padronanza magica e ingegneristica, nonché a meditare vendetta.

Zhatan il Nero è invece il comandante della Torre di Zharr. La sua abilità guerresca è ineguagliabile, ma è anche difficile da sostenere per le fucine infernali, le quali devono soddisfare un’elevata e costante richiesta di armamenti e munizioni.

I Nani del Caos sono in cerca del Sangue di Hashut, una potente entità che incarna il fuoco, la bramosia e la tirannia, fonte di inimmaginabile potere, con cui ambiscono di conquistare il mondo conosciuto. Per ottenerlo devono prima completare la costruzione della grande trivella di Hashut, un macchinario che permetterà loro di insinuarsi nel regno del loro dio perforando il tessuto della realtà stessa. Per alimentare la trivella, tuttavia, è necessario recuperare e corrompere le preziose reliquie dei loro nemici ancestrali: i Nani. Questi non resteranno di certo a guardare e, rancorosi come sono, esigeranno sanguinosa vendetta per la profanazione dei loro antichi cimeli.

Le fila dei Nani del Caos sono un miscuglio variegato di guerrieri corazzati e bestie infernali. Includono unità come le Guardie Infernali e i Torocentauri e mostri infusi di potere demoniaco quali la Stirpe del Fuoco K’daai. In ogni caso, la vera forza dei Nani del Caos risiede nelle diaboliche macchine da guerra, che vanno da Cannoni Magma a Spaccacrani, passando per gli infernali Mortai Terremoto e i colossali Distruttori K’daai.

Inoltre, Gorduz il Traditore, il capotribù Hobgoblin assurto al ruolo di sicario dei Nani del Caos, sarà reclutabile come Eroe leggendario. Assai più longevo della maggior parte dei suoi colleghi capitribù, è proprio alla sua innata diffidenza e ai suoi guizzi di astuzia che deve la sua sopravvivenza.

Come Nano del Caos, per massimizzare il potenziale del proprio impero bisognerà sfruttare spietatamente quattro meccaniche di campagna uniche:

La fucina infernale consente alle terribili legioni dei Nani del Caos di potenziarsi completando speciali progetti di forgiatura, che conferiscono potenti bonus in battaglia.

Nella Torre di Zharr, i Nani del Caos competono, spesso poco diplomaticamente, per il possesso di speciali Sedi all’interno del consiglio, ricevendo inusuali ricompense di fazione in caso di promozione.

I convogli consentono di commerciare strumenti di guerra per ottenere in cambio una gamma di risorse, nonché di partecipare a battaglie e di scambiare manodopera lungo la rotta, mantenendo così costante il flusso di ricompense ottenute.

L’economia richiede di amministrare su più livelli l’approvvigionamento e la gestione della manodopera, per tenere alimentate fucine, costruire edifici avanzati ed espandere l’impero.

Ci saranno anche nuovi contenuti gratuiti:

Il DLC Mirror of Madness, ispirato a Tzeentch, è frutto dell’ultima collaborazione tra i Signori del Mutamento di Intel e Creative Assembly e comprende due nuove modalità di gioco: Le Prove del fato – una serie di intense sfide di sopravvivenza in cui i giocatori si ritrovano a vestire i panni di un Principe Demone di Tzeentch – e il Portale dell’Infinito, che permette di giocare con la realtà tramite numerose funzioni e impostazioni, capaci di rivoluzionare molti aspetti della battaglia, come gravità, impatto delle collisioni, raggio delle esplosioni, quantità di sangue e tanto altro ancora.

Per tutti i possessori di Total War: Warhammer 3 è inoltre disponibile l’Eroe leggendario Ulrika Magdova. Unica tra i suoi simili, Ulrika può essere reclutata sia da Kislev sia dall’Impero ed è una vampira che eccelle tanto nel corpo a corpo quanto dalla distanza. Inoltre, sa padroneggiare gli incantesimi del Sapere dell’Ombra. Per sbloccare Ulrika, i giocatori devono creare un account CA, collegarlo alla propria piattaforma preferita e poi completare in gioco la serie di missioni relativa alla vampira: https://account.creative-assembly.com/en/register.

