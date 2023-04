Super Mario Bros. Il Film: la clip di Bowser al pianoforte in versione italiana

Lo straordinario successo di Super Mario Bros. Il Film non si arresta, con i cinema invasi da fan e famiglie accorsi agli spettacoli per la nuova avventura targata Nintendo e Illumination. Uno dei momenti ormai cult della pellicola è quella in cui Bowser, al pianoforte, dedica una canzone alla principessa Peach: la clip è stata ora ufficialmente diffusa anche in italiano da Universal Pictures e ve la proponiamo insieme a uno spot coi doppiatori originali.

Universal ha così commentato il grande risultato al box-office nostrano:

Il film ha incassato più di $ 378 milioni nel mondo, di cui $ 205 milioni negli Stati Uniti, diventando quindi il più grande fine settimana d’apertura del 2023. “Mario” ha dimostrato di essere il vero “4 quadrant-movie” su cui abbiamo lavorato per oltre un anno. (…) Vorremmo ringraziare in particolare tutti i nostri partner esercenti. Questa grande performance è un’altra testimonianza dell’importanza dell’esperienza al cinema e di come un singolo titolo possa davvero fare la differenza, trainando in maniera massiccia tutte le generazioni italiane nelle sale cinematografiche. Dobbiamo continuare insieme i nostri sforzi per sostenere il più possibile il mercato delle sale che rimane un riferimento culturale nel nostro territorio.

Per la prima volta, due colossi dell’intrattenimento globale come Nintendo e Illumination uniscono le forze per creare Super Mario Bros. – Il film, una nuova avventura per il grande schermo con protagonista l’idraulico più famoso nella cultura popolare degli ultimi quarant’anni. Ambientato nel mondo dei videogiochi di Super Mario, il film porta il pubblico in un nuovo universo vibrante ed elettrizzante, diverso da qualsiasi altro mai creato prima, per assistere ad un evento cinematografico ricco di azione e comicità. Impegnati a riparare una conduttura d’acqua sotterranea a Brooklyn, gli idraulici Mario (doppiato da Claudio Santamaria) e il fratello Luigi, vengono catapultati attraverso un tubo misterioso in un mondo magico. Quando però i fratelli vengono separati, Mario intraprende una ricerca epica per trovare Luigi. Con l’assistenza di un abitante del Regno dei Funghi, Toad, e un po’ di addestramento dalla risoluta sovrana del Regno dei Funghi, la Principessa Peach, Mario dovrà mettere in campo tutte le sue abilità.

Leggi anche: