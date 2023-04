Squid Game: Netflix vorrebbe realizzarne una versione americana prodotta da David Fincher (rumor)

Squid Game sembra essere diventato una proprietà intellettuale di livello per Netflix, al punto da poter espandere la serie TV originale in vari progetti collaterali. Online è spuntato un rumor piuttosto suggestivo, secondo cui la piattaforma streaming vorrebbe realizzare una versione americana di Squid Game, con la produzione affidata a David Fincher.

La notizia è stata diffusa Jeff Sneider’s The Hot Mic podcast, stiamo perciò parlando di un insider tra i più noti nell’ambiente di Hollywood. A questo punto ci sarebbe da capire se il pubblico apprezzerebbe vedere una stessa versione del telefilm originale, declinata però all’occidentale. E la presenza di David Fincher potrebbe far alludere anche al tipo di taglio per il progetto.

Attualmente è in produzione la seconda stagione di Squid Game. Sembra che le riprese inizieranno in estate e impiegheranno circa dieci mesi di lavorazione. Il periodo è stato lo stesso impiegato per realizzare la prima stagione, anche se in quel caso ci fu la pandemia di mezzo a creare dei ritardi. Per quanto riguarda la seconda stagione, invece, la produzione si potrebbe allungare considerando le aumentate ambizioni del progetto.