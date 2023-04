Shake: trailer, clip e foto della serie young adult da oggi su RaiPlay

Arriva oggi la nuova serie che parla alle giovani generazioni: Shake è una produzione Lucky Red, in collaborazione con Rai Fiction, di otto puntate da 25 minuti ciascuna, disponibile ora su RaiPlay, e di cui vi mostriamo i materiali ora rilasciati: il trailer, le foto, il poster e le clip ufficiali.

Diretta da Giulia Gandini, scritta e creata da Gianluca Bernardini, Carolina Cavalli, Caterina Salvatori, Shake vanta un cast di giovani talenti: Jason Prempeh, Giulia Fazzini, Giada Di Palma, Alessandro Cannavà, Greta Esposito, Damiano Gavino. Shake è una serie basata sull’Otello di Shakespeare. Personaggi iconici come Otello, Desdemona, Iago sono trasformati in sedicenni e diciassettenni; non è ambientata nella Venezia del XVII secolo, ma nella Roma di oggi. Per quanto il testo originario sia di altri tempi, i temi rimangono universali: gelosia, amore, tradimento. L’adolescenza non fa altro che rafforzarli, raccontando così una storia di scoperta, formazione, crescita.

La maggior parte della musica è elettronica soft, ma non mancano poi le tracce musicali di vari artisti moderni come Fred Again, Ditonellapiaga e Cmqmartina, giovanissima cantautrice che ha firmato la canzone originale della serie, Il silenzio.

Sony Music Publishing è l’editore della colonna sonora di Shake, contenente le musiche originali composte da Ginevra Nervi e la canzone originale “Il silenzio” interpretata da cmqmartina, autrice del brano insieme a Marco Barbieri e Leonardo Lombardi. Oltre ad essere editore, Sony Music Publishing per la colonna sonora di Shake ha inoltre svolto il lavoro di supervisore e consulente musicale.

Sinossi:

L’adolescenza è una tragedia. Eppure, a pensarci bene, è anche una commedia…. e allora, per raccontare l’adolescenza, perché non affidarsi al più grande drammaturgo di tutti i tempi? Shake è una serie che prende ispirazione dai protagonisti delle opere del Bardo catapultandoli in un liceo di Roma al giorno d’oggi. Non più re, regine, castelli e guerre ma ragazzi di oggi, alle prese con l’identità che cambia e con la perdita dell’innocenza.

Si parte da Otello, ma il protagonista non è più un valoroso condottiero dell’esercito veneziano, bensì Thomas, il leader imperturbabile di una crew di parkour. Accanto a lui troviamo il simpatico Michele (Cassio) e l’arguta Gaia (Iago). L’equilibrio tra i tre sembra essere solido fino a quando non fanno la conoscenza di Beatrice (Desdemona), la più bella ragazza del liceo, di cui sia Thomas che Gaia si invaghiscono. Mentre tra Beatrice e Thomas nasce una profonda storia d’amore, Gaia, colpita dall’invidia nei confronti del suo amico, ordirà un meticoloso piano atto a separare i due innamorati. L’infima opera di persuasione di Gaia avrà i suoi effetti e le insicurezze di Thomas scoppieranno in una gelosia cieca che distruggerà l’amore per Beatrice e l’amicizia con Michele. In un finale senza vincitori, la vera tragedia per i protagonisti sarà la consapevolezza del sopraggiungere dell’età adulta e, con essa, del disincanto perso, ma avranno modo di indagare le loro fragilità, elaborare i loro errori o, più semplicemente, crescere.

