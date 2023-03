Superman: la serie animata uscirà quest’anno per Adult Swim

Adult Swim ha confermato che trasmetterà My Adventures With Superman entro quest'anno.

Adult Swim ha appena comunicato che si occuperà della messa in onda della nuova serie animata su Superman dal titolo My Adventures With Superman. Si tratta di un progetto che vedrà il giovane Clark Kent arrivare al Daily Planet.

Fino a qualche tempo fa si era parlato dell’uscita del cartone su Cartoon Network, ed Adult Swim sarà il segmento della rete scelto per ospitare la produzione. Nella serie animata ci saranno come voci originali il protagonista di The Boys, Jack Quaid, che presterà la sua voce per Clark Kent/Superman, e Alice Lee che farò il doppiaggio del personaggio di Lois Lane.

In My Adventures With Superman vedremo un giovane Clark da poco arrivato a Metropolis, con Lois che sta testando le sue capacità da giornalista investigativa, e che ha al suo fianco il fotografo Jimmy Olsen. Sarà Lois a cercare di portare Clark sotto la sua ala. Da qui partirà il percorso che porterà i due a innamorarsi.

Ricordiamo che è in sviluppo anche la serie animata che uscirà su Amazon Video su Batman: The Caped Crusader.