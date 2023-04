L’FBI ha arrestato il 21enne che aveva diffuso alcuni documenti top secret su Discord

L'agenzia ha divulgato l'identità del sospettato: si chiama Jack Teixeira ed è un 21enne in servizio presso l'aeronautica.

L’FBI ha arrestato un membro della Guardia Nazionale dell’Air Force in relazione alla recente divulgazione di alcuni documenti classificati su Discord e alcune altre piattaforme tech. L’agenzia ha divulgato l’identità del sospettato: si chiama Jack Teixeira ed è un 21enne in servizio presso l’aeronautica. Teixeira è accusato di aver condiviso un file zip con diversi documenti riservati su un server Discord principalmente dedicato a Minecraft (e da lui co-fondato).

Secondo l’FBI, prima di diffondere le foto vere e proprie dei dossier, Teixeira ne aveva trascritto parzialmente il contenuto, nel tentativo di impressionare i suoi amici.

Stando ad una ricostruzione del Washington Post, Teixeira, che usava lo pseudonimo “OG” sul server Discord, aveva confidato ad alcuni amici di lavorare all’interno di una struttura riservata del Pentagono, “dove i telefono e le fotocamere sono vietate”. Sarebbe questa la ragione per cui i primi documenti sarebbero stati trascritti a mano. Successivamente il 21enne avrebbe traffugato e poi fotografato diversi dossier: l’FBI sarebbe riuscita a risalire all’identità del giovane anche grazie ad alcuni dettagli dei mobili che comparivano nelle foto caricate su Discord.

Nonostante le informazioni sensibili contenute nei documenti, i media suggeriscono che Teixeira non fosse consapevole della gravità delle sue azioni. Insomma, è molto probabile che abbia agito senza avere la percezione di star compiendo un atto di spionaggio (punibile con il carcere a vita). Peraltro, secondo il NY Times – che ha intervistato alcuni altri membri del server Discord – il ragazzo si era anche illuso che quei documenti non sarebbero mai usciti dal suo piccolo gruppo di amici. Tuttavia, alla fine sono stati condivisi su altri server Discord prima di trovare la loro strada verso i canali di Telegram, 4chan e altre piattaforme di social media.

I documenti che Teixeira aveva divulgato includevano grandi quantità di informazioni sulla invasione russa dell’Ucraina, inclusi dettagli sulle condizioni del campo di battaglia e le mappe degli attacchi missilistici. Avrebbero anche mostrato come l’Egitto aveva pianificato di vendere alla Russia decine di migliaia di razzi e come la Russia si fosse avvicinata alla Turchia, un alleato della NATO, per comprare armi. Inoltre, i documenti avrebbero contenuto informazioni sulle attività di spionaggio degli Stati Uniti su alcuni governi alleati.