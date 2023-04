Il Xiaomi 13 Ultra avrà dei nuovi accessori per la fotografia?

Il Xiaomi 13 Ultra è destinato a diventare uno dei migliori smartphone fotografici di quest’anno, con fughe di notizie e anticipazioni che indicano un totale di quattro fotocamere posteriori da 50 MP sul telefono. Di queste, una ha persino un sensore da 1 pollice con apertura variabile, che la distingue immediatamente dagli attuali flagship. Xiaomi sembra concentrarsi molto sulle capacità fotografiche di questo telefono, poiché l’azienda ha ora anticipato ciò che sembra essere un interessante accessorio per il telefono.

Secondo un teaser pubblicato su Weibo, Xiaomi potrebbe abbinare il 13 Ultra a un accessorio che rafforzerebbe ulteriormente questa vocazione del telefono: si tratta di una cover/grip che attribuisce al 13 Ultra il look di una vera e propria fotocamera. Non sappiamo, ad ogni modo, se l’accessorio uscirà veramente. Esiste la possibilità che si tratti di una semplice immagini di marketing.

Il grip, ad ogni modo, potrebbe rendere lo scatto di fotografie ancora più comodo. Vale la pena di ricordare che un anno fa, Xiaomi aveva presentato uno smartphone – il Xiaomi 12S Concept – con aggancio per obiettivi fotografici. Sebbene lo smartphone non sia mai stato messo veramente in commercio, Xiaomi potrebbe aver fatto tesoro di quell’esperimento per dotare il suo nuovo flagship di una serie di accessori professionali pensati per gli amanti della fotografia.