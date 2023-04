Endless Dungeon: nuova data d’uscita per il videogioco tattico di SEGA

SEGA Europe Limited e Amplitude Studios SAS hanno annunciato che Endless Dungeon verrà rinviato per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S alla data del 19 ottobre. L’accesso anticipato sarà invece disponibile dal 17 ottobre per i giocatori che hanno prenotato la Endless Dungeon Last Wish Digital Edition su PC e console, mentre la data d’uscita della versione per Nintendo Switch sarà annunciata successivamente. I giocatori che hanno pre-acquistato il gioco tramite shop online potranno richiedere un rimborso, laddove applicabile in base alle politiche della piattaforma.

Il lancio previsto per il 18 maggio è stato rinviato per permettere ad Amplitude di implementare al meglio i feedback della community, cruciali per un gioco tanto innovativo, e per seguire le orme dei precedenti titoli del pluripremiato universo di ENDLESS. Attingendo ai feedback dei giocatori, Amplitude lavorerà a una serie di migliorie, tra cui il bilanciamento, la meta-progressione, i tutorial iniziali e, più in generale, perfezionamenti con cui dare vita all’esperienza roguelite definitiva per i propri giocatori.

Romain de Waubert, direttore generale e CCO di Amplitude Studios ha affermato in merito:

L’impazienza con cui i giocatori attendono l’uscita di Endless Dungeon ci lusinga e ci onora. I feedback che abbiamo ricevuto durante le sessioni OpenDev ci hanno dimostrato che abbiamo tra le mani qualcosa di davvero speciale, e vogliamo essere certi di avere il tempo necessario affinché il gioco raggiunga il suo pieno potenziale.

I giocatori sono sempre stati alla base della filosofia del nostro studio, e l’uscita di Endless Dungeon in ottobre ci garantirà tempo extra per continuare a lavorare con la community e perfezionare il gioco per un’impeccabile esperienza al day one.

Non vediamo l’ora che i fan di questo universo e i nuovi arrivati possano provare lo stile di gioco unico di Endless Dungeon, un mix di elementi roguelite, azione tattica e tower defense.

Sin da quando Endless Dungeon è stato annunciato, difatti, i giocatori hanno partecipato al suo processo di sviluppo tramite la piattaforma di co-sviluppo di Amplitude, Games2Gether. Gli iscritti hanno preso parte alle sessioni OpenDev per giocare al gioco nelle sue diverse fasi di sviluppo e offerto i propri suggerimenti su specifiche funzionalità, dal core loop alla meta-progressione. Per maggiori informazioni, consulta questo link. Amplitude continuerà a elaborare e implementare questi feedback per garantire ai giocatori di Endless Dungeon la migliore esperienza possibile al momento del lancio.

Per ringraziare la comunità della sua pazienza in questo rush finale verso il traguardo, Amplitude implementerà contenuti gratuiti per tutti coloro che hanno pre-acquistato il gioco e per le prime persone che lo acquisteranno all’uscita.

