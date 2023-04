Comicon 2023: i The Jackal presenteranno la loro serie comedy

Ecco tutti i dettagli sull'apparizione dei The Jackal al Comicon 2023 di Napoli, dove presenteranno la loro serie comedy in uscita a giugno.

Al Comicon 2023 ci saranno anche loro, i The Jackal, che durante la manifestazione presenteranno la loro serie comedy Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco Budget. Le prime immagini del progetto saranno presentate in anteprima assoluta a Napoli venerdì 28, in un incontro in cui ne racconteranno curiosità e aneddoti.

Protagonisti di questo grande evento del Comicon 2023 sono Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e il regista della serie Francesco Ebbasta che incontreranno il pubblico al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget sarà disponibile su Prime Video dall’8 giugno.

Ecco la sinossi:

Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.