Call of Duty: Modern Warfare II & Warzone 2.0, trailer dell’aggiornamento Blackcell

Nuova offerta Battle Pass per Call of Duty: Modern Warfare II & Warzone 2.0: arriva Blackcell, presentato da un nuovo trailer ufficiale.

Per alcuni operatori, la vittoria in realtà ha solo la metà dell’importanza in una battaglia: ciò che vogliono è che gli avversari capiscano bene chi devono davvero temere. Call of Duty: Modern Warfare II & Warzone 2.0 presentano Blackcell, nuova offerta per il Battle Pass che debutta con la Stagione 3 e andrà a sostituire l’attuale bundle Battle Pass. Il Battle Pass standard resterà disponibile ogni stagione, al costo di 1.100 punti COD.

In Blackcell, che ha un prezzo consigliato al pubblico di 29,99 $, i giocatori troveranno un valore pari a oltre 7.000 punti COD, tutto quello che era in origine nel bundle Battle Pass e altri contenuti aggiuntivi. Ecco come funziona:

Accesso al Battle Pass completo della Stagione 3 e a 20 salti di livello (25 su PlayStation).

1.100 punti COD conferiti immediatamente.

Fino a 1.400 punti COD conferiti tramite il Battle Pass.

Un operatore Blackcell con un’imponente skin mimetica animata.

Un progetto arma con calibrazione pro, una skin veicolo e una mossa finale.

Un esclusivo settore Blackcell già all’interno del Battle Pass, che fa da punto di partenza alternativo.

Sblocco istantaneo dei settori del Battle Pass adiacenti al settore Blackcell.

Oltre a questo, ci sono dei contenuti Battle Pass disponibili solo con l’offerta Blackcell: ogni settore del Battle Pass della Stagione 3 con una skin operatore offre anche una variante Blackcell (12 skin in totale) che è possibile sbloccare.

Oltre alla novità di Black Cell, il Battle Pass offre anche un modo aggiornato e più lineare di sbloccare contenuti, grazie all’aggiunta della funzionalità per l’avanzamento automatico. Se non c’è nessun oggetto che interessa in particolare e si vuole semplicemente giocare, si ha la possibilità di procedere in modo automatico nel Battle Pass seguendo un percorso efficace tra i diversi settori. I giocatori possono anche scegliere di guadagnare in modo manuale i salti di livello Gettone Battaglia, per poi spenderli come nelle stagioni precedenti.

Resta comunque disponibile la possibilità di sbloccare manualmente i settori del Battle Pass e i giocatori possono passare dal percorso automatico a quello manuale in qualsiasi momento della stagione, il che è ottimo per coloro che non si preoccupano di quali altre ricompense ottengono una volta guadagnati i loro oggetti preferiti.

