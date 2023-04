Zerocalcare vince il Premio letterario Terzani 2023

Zerocalcare ha ottenuto il Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani 2023 per il suo lavoro su No Sleep till Shengal.

Zerocalcare è uno di quegli autori di fumetto che ha rimarcato come il valore letterario di questo media sia comparabile a quello dei libri, e che la dignità letteraria dei fumetti sia alla pari dei romanzi e di altre forme e generi di letteratura. A riprova di tutto ciò è arrivato anche il Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani 2023, ottenuto da Zerocalcare per il suo lavoro su No Sleep till Shengal, opera pubblicata da Bao Publishing nel 2022.

Riportiamo un estratto delle motivazioni che hanno portato a questa decisione della giuria:

Michele Rech compie un viaggio coraggioso in Iraq, dentro la realtà contraddittoria e dolorosissima della comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde. Entra nella storia di conflitti che la geopolitica ha rimosso dalla sua narrazione e di cui nessuno vuol sentir parlare. […] In veste di Zerocalcare, ci consegna un reportage di irresistibile presa fin dalla prima tavola, fin dal primo fumetto, che contiene già un universo di pensieri, una visione originale del mondo e il tarlo di una coscienza che è impossibile mettere a tacere.

Zerocalcare ha espresso queste parole per ringraziare la giuria: