Una molecola di zucchero nel sangue può predire la malattia di Alzheimer

I ricercatori del Karolinska Institutet in Svezia hanno scoperto che un tipo di molecola di zucchero presente nel sangue è associato ai livelli più o meno alti di tau, una proteina che svolge un ruolo critico nello sviluppo della demenza grave. Lo studio, pubblicato su Alzheimer’s & Dementia, può aprire la strada a una semplice procedura di screening in grado di prevedere l’insorgenza della malattia con dieci anni di anticipo. “Il ruolo dei glicani, strutture costituite da molecole di zucchero, è un campo relativamente inesplorato nella ricerca sulla demenza”, afferma il primo autore dello studio Robin Zhou, studente di medicina e ricercatore affiliato al Dipartimento di Neurobiologia, Scienze della Cura e Società (NVS) del Karolinska Institutet. “Nel nostro studio dimostriamo che i livelli ematici di glicani sono alterati precocemente durante lo sviluppo della malattia. Questo potrebbe significare che saremo in grado di prevedere il rischio di malattia di Alzheimer solo con un esame del sangue e un test di memoria”. Nella malattia di Alzheimer, i neuroni del cervello muoiono, e si pensa che questo sia il risultato di un accumulo anomalo delle proteine amiloide beta e tau. Gli studi clinici sui farmaci per l’Alzheimer dimostrano che il trattamento dovrebbe iniziare nelle prime fasi del decorso patologico, prima che troppi neuroni siano morti, per invertire il processo prima che sia troppo tardi. Esiste una necessità pratica e finanziaria di metodi di screening non invasivi per l’Alzheimer. I marcatori nel sangue sono preferibili, poiché prelevare campioni di liquido cerebrospinale è più difficile e la diagnostica per immagini del cervello è costosa. I ricercatori del Karolinska Institutet hanno ora dimostrato che il livello di una certa struttura glicanica nel sangue, denominata N-acetilglucosamina bisecata, può essere utilizzato per prevedere il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il gruppo di ricerca aveva già dimostrato in precedenza un legame tra la proteina tau e i livelli di glicani nelle persone affette da Alzheimer, ma queste analisi erano state effettuate sul liquido cerebrospinale. I glicani sono molecole di zucchero che si trovano sulla superficie delle proteine, e determinano la posizione e la funzione di queste proteine nell’organismo. Misurando i livelli di glicani nel sangue, i ricercatori hanno scoperto che gli individui con livelli corrispondenti di glicani e tau avevano una probabilità più che doppia di sviluppare una demenza di tipo Alzheimer. “Dimostriamo anche che un semplice modello statistico che tiene conto dei livelli di glicani e tau nel sangue, del gene di rischio APOE4 e di un test di memoria, può essere utilizzato per prevedere la malattia di Alzheimer con un’affidabilità dell’80% quasi un decennio prima della comparsa di sintomi come la perdita di memoria“, afferma l’autrice corrispondente Sophia Schedin Weiss, docente presso il NVS, Karolinska Institutet.

Follow-up di 17 anni

I risultati si basano su uno studio condotto su 233 partecipanti allo Swedish National Study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K). I campioni sono stati raccolti tra il 2001 e il 2004 e i partecipanti sono stati monitorati regolarmente in relazione a fattori quali la perdita di memoria e la presenza di demenza. I controlli sono stati effettuati ogni tre-sei anni e sono proseguiti per 17 anni. I ricercatori analizzeranno ora i campioni di sangue dei restanti partecipanti allo studio SNAC-K e di quelli di altri studi sull’invecchiamento in Svezia e fuori dal paese. “Stiamo collaborando con i ricercatori dell’assistenza primaria in Svezia per valutare diversi biomarcatori di demenza nei centri di assistenza sanitaria primaria”, afferma il dottor Schedin Weiss. “Speriamo che i glicani nel sangue si rivelino un valido complemento agli attuali metodi di screening per la malattia di Alzheimer, consentendo di individuare precocemente la malattia”.