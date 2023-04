Twitter e eToro hanno annunciato una partnership

Twitter ha annunciato una partnership con eToro, una rete di social trading, per espandere le informazioni finanziarie disponibili sul sito e facilitare l’acquisto di azioni e criptovalute da parte degli utenti. Come riporta CNBC, il formato esistente $Cashtag, che in passato ha consentito agli utenti interessati alla finanza di cliccare su un hashtag finanziario per vedere maggiori dati su uno specifico titolo, verrà presto ampliato per mostrare dati in tempo reale. Questi dati continueranno ad essere forniti da TradingView, un tracker partner di eToro.

Secondo Twitter, solamente durante il primo trimestre del 2023 gli utenti del social hanno pubblicato quasi mezzo miliardo di tweet legati alla finanza e agli affari.

Con questo cambiamento, gli utenti di Twitter non vedranno solo i prezzi delle azioni aggiornati in tempo reale, ma anche un nuovo pulsante con l’icona di eToro. Basta cliccarlo per essere reindirizzati all’applicazione ufficiale della piattaforma di trading, dove potenzialmente poter acquistare azioni e criptovalute. È probabile che Twitter guadagni una commissione sugli utenti che apriranno un account su eToro grazie a questa integrazione.

Twitter sta cercando apertamente di diversificare la sua offerta, con "ulteriori approfondimenti di mercato e maggiore accesso alle capacità di investimento", ha dichiarato Chris Riedy, VP Global Sales & Marketing di Twitter.