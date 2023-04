True Detective: Night Country – Il trailer della serie TV

Online è stato pubblicato il trailer di True Detective: Night Country, la serie TV che vedrà protagonista durante questa nuova stagione la popolare interprete Jodie Foster, che torna a vestire i panni di un personaggio di una storia thriller. Al suo fianco c’è Kali Reis.

Ecco il filmato.

La sinossi recita:

Quando ad Ennis, Alaska, arriva il lungo inverno, durante una notte otto operai della Tsalal Arctic Research Station scompaiono improvvisamente. Per risolvere il caso vengono chiamate in causa le Detective Liz Danvers (Foster) e Evangeline Navarro (Reis). Entrambe si dovranno confrontare con le loro stesse parti più oscure, e scovare delle difficili verità nascoste dietro al ghiaccio freddo delle terre d’Alaska.

Il cast di True Detective: Night Country include Christopher Eccleston, John Hawkes, Anna Lambe, Joel D. Montgrand, Fiona Shaw, Isabella Star Lablanc, Aka Niviâna, Finn Bennett, e Fiona Shaw. La nuova stagione è scritta da Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk) e Issa López (Tigers Are Not Afraid), che fanno anche da showrunner.

True Detective: Night Country uscirà entro quest’anno.