The Office anche in realtà virtuale! Peacock arriva sui visori Meta Quest

Presto sarà possibile guardare The Office in realtà virtuale. Sarà possibile visitare una riproduzione della Dunder Mifflin e guardare la serie su Peacock.

Presto sarà possibile guardare The Office in realtà virtuale. Peacock, l’applicazione per lo streaming on-demand della NBC Universal, ha fatto il suo debutto sui visori per la realtà virtuale Meta Quest 2 e Meta Quest Pro. Non è la prima applicazione di streaming a diventare disponibile sui visori di Meta e non troppi mesi fa perfino Microsoft aveva portato il suo Game Pass sulla realtà virtuale.

A scanso di equivoci, tutte queste applicazioni non consentono di rendere “VR” programmi, giochi e film che non sono nati per la realtà virtuale. Riproducendo Peacock o l’Xbox Game Pass sul Meta Quest 2, l’utente viene trasportato all’interno di un cinema virtuale, con un’enorme schermo dove vengono proiettate le immagini – in 2D – dei contenuti che vuole riprodurre.

Stando ad Engadget, i proprietari di un visore Meta Quest riceveranno presto un anno di abbonamento a Peacock. Non è chiaro se l’offerta sia limitata esclusivamente agli Stati Uniti: ricordiamo che Peacock in Italia è disponibile, anche se con un catalogo meno grande di quello offerto dalla versione statunitense del servizio (mancano tutti i contenuti dedicato allo sport, ad esempio).

Questa partnership porterà contenuti come Poker Face, Vanderpump Rules e (a partire dal 14 aprile) Cocaine Bear su uno schermo gigante in VR. L’app supporta il multitasking e l’utente può personalizzare liberamente le dimensioni dello schermo virtuale.

Il lancio dell’app e l’accordo fanno parte di una partnership triennale tra Meta e NBC Universal, annunciata nell’ottobre 2021. Meta afferma di star lavorando ad una moltitudine di “esperienze basate su una varietà di IP della NBCU, tra cui Universal Monsters, Halloween Horror Nights e The Office in ambienti immersivi come Horizon Worlds e Avatars Store”. Ad esempio, in futuro sarà possibile interagire con contenuti virtuali di The Office entro la fine dell’anno. In pratica sarà possibile visitare una riproduzione in VR della Dunder Mifflin.