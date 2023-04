Street Fighter 6 Showcase annunciato: ecco data e orario dell’evento

Capcom ha annunciato uno showcase interamente dedicato a Street Fighter 6 con data e orario dell’evento. Lo show verrà trasmesso allo scoccare della mezzanotte di venerdì 21 aprile e offrirà nuove sequenze di gameplay tratte dal gioco oltre a “grosse notizie ed annunci”. L’evento sarà inoltre preceduto da un “pre-show” che inizierà mezz’ora prima.

Il sesto episodio della serie Street Fighter tornerà dunque a mostrarsi prima del lancio in un evento che ci permetterà di dare uno sguardo più approfondito alle feature del gioco. Stando a quanto riportato da Capcom l’evento dovrebbe durare circa 30 minuti e includerà un grosso annuncio nelle battute finali. Se teniamo conto degli ultimi leak apparsi in rete, il grosso annuncio di Capcom dovrebbe riguardare l’apertura dell’Open Beta di Street Fighter 6, ma per scoprirlo non ci resta che attendere.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Street Fighter 6 è il nuovo capitolo del celebre picchiaduro di Capcom. Il gioco includerà diverse novità rispetto al passato, oltre alla rinnovata veste grafica, come ad esempio il nuovo indicatore Drive che permetterà di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa, la modalità arcade, le partite online e tanto altro ancora.

Street Fighter 6 sarà disponibile su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S a partire dal 2 giugno 2023.