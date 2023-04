Street Fighter 6 potrebbe ricevere un’Open Beta entro fine aprile

Street Fighter 6 dovrebbe ricevere un’Open Beta entro fine aprile. A riportarlo è stato Eiko Kano, un noto streamer giapponese invitato regolarmente da Capcom TV durante una sua live. Lo streamer ha riportato la cosa, dando quasi per scontato che la notizia fosse già nota. Capcom, però, non ha ancora divulgato notizie in merito e a questo punto è probabile che l’annuncio arrivi nelle prossime settimane.

Intanto, c’è chi ha notato che Capcom sta aggiornando con grande frequenza i file della beta chiusa di Street Fighter 6 su Steam. Un elemento che ci porta a pensare che qualcosa effettivamente stia bollendo in pentola.

Today’s hot “leak” on JP FGC Twitter:

Eiko Kano, a talent and streamer who is regularly invited to Capcom TV, casually mentioned that SF6 will hold an open beta later this month while streaming Dead by Daylight.

He didn’t seem aware that this wasn’t officially announced yet. https://t.co/avs7aHJwK1

— Ryan Harvey@ふーばー (@fubarduck) April 5, 2023