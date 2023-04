Saltviga House: la casa in legno di scarto in Norvegia

Situata sulla costa meridionale della Norvegia, una casa circolare in legno di scarto costruita dallo studio Kolman Boye di Stoccolma, si fonde perfettamente con il paesaggio circostante. Gli architetti Erik Kolman Janouch e Victor Boye Julebäk hanno progettato la casa in modo da utilizzare il terreno circostante al massimo e minimizzare l’impatto ambientale, dando vita a un’architettura che segue l’andamento naturale del terreno.

La casa è composta da due parti collegate da un corridoio di vetro. Una parte ospita la cucina, il soggiorno, la sala da pranzo e il bagno, mentre l’altra ospita quattro camere da letto su due piani. La struttura è così ben isolata che basta la stufa a legna della cucina per riscaldare l’intera casa. La casa è interamente costruita con legno di scarto della produzione di assi e parquet dell’azienda danese Dinesen, che gli architetti hanno selezionato meticolosamente nel magazzino dell’azienda.

Per minimizzare l’impatto sul terreno e utilizzare al meglio il paesaggio, gli architetti hanno studiato il terreno in modo dettagliato e sono giunti alla conclusione che non era possibile costruire fondamenta orizzontali. Pertanto, la casa è stata progettata per adattarsi alla base naturale come un grande cuscino, con cinque diverse altezze sullo stesso livello. L’intera casa è circondata da rocce e alberi, che gli architetti hanno lasciato intatti per minimizzare le modifiche al terreno. La facciata della casa è stata costruita interamente con il legno di scarto di Dinesen, selezionato con cura, dando vita a un’architettura che si mimetizza con il paesaggio circostante.

La casa è un esempio di architettura sostenibile che utilizza materiali di scarto per creare un’opera d’arte che si fonde con la natura. Il progetto dimostra che la sostenibilità può andare di pari passo con la bellezza e il design, senza compromettere la funzionalità e il comfort. Una casa circolare che segue l’andamento del terreno, minimizzando l’impatto ambientale e utilizzando materiali di scarto per creare un’opera d’arte sostenibile.