Quanta strada ha fatto in tutti questi anni Snapchat

Sarà per ragioni demografiche, o forse perché il pubblico italiano tendenzialmente privilegia altri canali, ma nel racconto dell’attualità dei social network ogni tanto noi testate del settore ci dimentichiamo colpevolmente di Snapchat.

Ma è un grave errore, perché il fantasmino giallo ci ha sempre visto lungo, anticipando alcune delle tendenze e delle feature più apprezzate dagli utenti con largo anticipo rispetto ai suoi competitor. Le onnipresenti Storie? Snapchat le ha inventate nel 2013, ben prima di tutti gli altri social. Il primo contenuto ‘effimero’ in verticale della storia è stato registrato e condiviso da Las Vegas.

E che dire degli avatar di Meta o dei memoji di Apple? Anche in questo caso, è stato Snapchat, con i suoi Bitmoji, ad intuire prima di tutti gli altri che gli utenti vogliono potersi esprimere in modo altamente personalizzato anche nello spazio digitale — e che le emoji offerte di default dagli smartphone spesso non sono sufficienti. Insomma, fin dal primo giorno Snapchat si è dimostrato un vulcano irrequieto in grado di sfornare idee innovative, anticipare trend e connettere milioni di utenti in tutto il mondo.

Recentemente Lega Nerd ha partecipato ad una presentazione a porte chiuse organizzata proprio con lo scopo di ripassare tutte le feature più importanti introdotte da Snapchat negli ultimi anni.

Sono cambiate molte cose dal 2011, quando Snapchat si chiamava ancora Picaboo ed era disponibile esclusivamente su iOS. E le cose cambieranno ancora molto presto: il prossimo 19 aprile, Snapchat terrà un keynote dedicato a tutte le novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Ma la filosofia di Snapchat rimane invariata. «Siamo un antidoto ai social», ci spiega la direttrice della comunicazione di Snapchat per l’Italia. «Non chiediamo ai nostri utenti di essere perfetti o mostrarsi per quello che non sono».

Ancora oggi Snapchat si apre direttamente sul tab dedicato alla fotocamera, proprio a testimonianza dell’obiettivo di voler premiare le interazioni spontanee; inoltre è possibile chattare esclusivamente con i contatti che decidiamo di aggiungere ai nostri amici.

300 milioni di utenti usano Snapchat ogni mese

Oggi Snapchat si dirama in cinque tab: Fotocamera, Chat, Snap Map, Spotlight e Discovery. La principale è ovviamente la fotocamera, che – in un certo senso – fa da ponte con tutte le altre. È qui che troviamo quelle che Snapchat chiama “Lens”, cioè i filtri che permettono di giocare con il nostro aspetto, oppure modificare il mondo che ci circonda. Eh già, perché se inizialmente le Lens si potevano usare solo in modalità selfie, da ormai diversi anni possono essere usate anche per interagire con gli oggetti, i monumenti e la natura, grazie agli importanti investimenti fatti da Snapchat sulla realtà aumentata — a proposito di saper anticipare i trend!

Molte Lens vengono sviluppate in-house da Snapchat, ma anche gli sviluppatori e i semplici utenti possono condividere le loro creazioni. Oggi il catalogo di Snapchat include milioni di Lens e molte di queste sono state realizzate in collaborazione con i brand.

Da alcuni anni Snapchat collabora attivamente con i brand della moda. Le Lens possono, infatti, essere usate per provare in maniera inedita gli ultimi prodotti dei brand della moda. Basta un tap sullo schermo per mettersi ai piedi le ultime scarpe di Belenciaga, oppure provare degli occhiali da vista o un orologio di lusso.

Proprio per confermare la sua ambizione di non essere un’app chiusa, ma anche un modo per dare uno sguardo innovativo sul mondo, circa cinque anni fa Snapchat ha introdotto una mappa interattiva, che consente di vedere in tempo reale dove si trovano i propri amici — rappresentati dal loro avatar Bitmoji. La mappa mostra anche i principali luoghi d’interesse nelle città che stiamo visitando, ed è possibile anche individuare le aree dove si concentra l’attività degli utenti del social, indicate con il colore rosso. Ad esempio, durante la Fashion Week Milano potrebbe venire evidenziata in rosso e cliccando sull’area è possibile visualizzare tutti i contenuti più belli tra quelli caricati dagli utenti. Sempre nel tentativo di gamificare l’esplorazione delle principali città del mondo, da alcuni anni Snapchat consente di attivare alcune funzioni segrete in realtà aumentata inquadrando alcuni specifici monumenti storici o luoghi d’interesse con la fotocamera interna dell’applicazione. Oggi Snap Map include oltre 30 milioni di luoghi: dai locali ai ristoranti, passando per i negozi e i monumenti.

Snapchat ha iniziato a puntare sempre di più sui creatori di contenuti, che oggi vengono ricompensati quando pubblicano Spotlight – brevi video verticali – coinvolgenti o divertenti. A differenza di tutte le altre sezioni dell’app, Spotlight è l’unica che impone agli utenti dei filtri d’ingresso: tutti i contenuti caricati dagli utenti vengono revisionati dai moderatori, che si accertano non solo che il contenuto rispetto le linee guida del social, ma anche che siano sufficientemente creativi. Ogni mese Snapchat mette a disposizione un fondo da milioni di dollari per ricompensare chi crea i migliori Spotlight Snap

Poi c’è Discovery, la sezione che collega gli utenti con i contenuti professionali delle aziende e soprattutto dei media: sono oltre 700 da più di 20 Paesi in tutto il mondo.

Appuntamento al 19 aprile per conoscere il futuro di Snapchat

Nel frattempo, Snapchat ha presentato un abbonamento dal costo mensile di 3,99€ al mese. Si chiama Snapchat+ ed offre accesso ad alcuni servizi e feature esclusivi, tra cui un My AI, un chatbot basato su ChatGpt. «L’idea è che oltre a parlare ogni giorno con i nostri amici e familiari, parleremo ogni giorno con l’Intelligenza Artificiale», ha spiegato il CEO di Snap, Evan Spiegel. Ma questo è solo un assaggio di ciò che ha in serbo il futuro del social.

Il prossimo 19 aprile Snapchat terrà il suo annuale Partner Summit, un’occasione per fare il punto della situazione e annunciare alcune delle novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. «Siamo entusiasti di condividere notizie sulle nostre ultime innovazioni, partnership e strumenti per i creatori che migliorano le relazioni della comunità di Snapchat con i loro amici, familiari e il mondo intorno a loro», ha annunciato l’azienda.