Offerte Amazon: The Last of Us Parte 2 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS4 di The Last of Us Parte II a prezzo scontato. Il gioco è ora disponibile al prezzo di 9,99€, ossia con uno sconto del 66% sul prezzo originale. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 34,80€. Il prezzo attuale è il più basso proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Vincitore del premio Game of The Year ai The Game Awards del 2020, The Last of Us Parte II è l’acclamato seguito del titolo targato Naughty Dog, recentemente trasposto sul piccolo schermo da HBO. Il gioco narra una storia di vendetta, in maniera spietata, cruenta ed intensa, spesso con esiti imprevedibili. La seconda avventura di Ellie ha fatto breccia nel cuore di critica e pubblico, rivelandosi una delle migliori produzioni della scorsa generazione ed un capolavoro imperdibile.

