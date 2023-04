MAX: tutte le novità annunciate da HBO

HBO e Warner Bros si pronunciano raramente in via ufficiale ma quando lo fanno le notizie giungono puntuali ed in grande quantità. Questo è precisamente quello che è avvenuto ieri sera subito dopo la conferenza che Warner Bros Discovery ha tenuto con gli investitori. HBO e Warner Bros Discovery hanno annunciato l’arrivo di una nuova piattaforma streaming che ingloberà le precedenti HBO Max e Discovery+, oltre all’arrivo di tante serie tv. Dalla conferma del reboot della saga di Harry Potter fino alla nuova serie spin-off di Game of Thrones, ecco tutte le novità in arrivo su MAX.

MAX: la nuova piattaforma streaming di HBO, ecco tutto quello che dovete sapere

Al momento il cambio di nome e la fusione che avverrà tra HBO Max e Discovery+ non coinvolgerà i residenti in Italia, dato che nel suolo italiano la piattaforma dalla grande H non è mai approdata. Ad ogni modo è sempre utile ed interessante scoprire le novità estere e che prima o poi, che lo vogliate e meno, coinvolgeranno anche il nostro paese.

Dal 23 maggio, in America, sbarcherà nel mercato dello streaming la nuovissima MAX, piattaforma che è il risultato della fusione tra HBO Max e Discovery+. Con l’acquisizione di Warner Bros da parte di Discovery i cambiamenti ed i tagli ai vertici così come ai piccoli progetti si sono già paventati, basta pensare alla rivoluzione in casa DC ed ai neonati DC Studios. La rivoluzione non accenna a placarsi e coinvolgerà presto anche la storica piattaforma di casa WB.

Solo nell’autunno di quest’anno Max approderà anche in America Latina, mentre in Europa dovremo attendere fino al 2024. In Italia la situazione è decisamente più complicata. I diritti dei progetti HBO original spettano, per la maggior parte, a SKY e Now Tv, almeno fino al 2025, anno in cui scadranno gli accordi tra le due major. Dal 2025 in avanti il futuro è incerto. Molto probabilmente Max approderà anche nel territorio nostrano.

Parlando proprio di un possibile arrivo di Max in Italia è il caso di dare un’occhiata sia ai prezzi che al catalogo.

Secondo quando comunicato da Warner, Max sarà disponibile in tre diverse versioni. I primi due piani proposti sono in linea con i prezzi attuali di HBO Max e, pertanto, Warner Bros Discovery ha comunicato che i clienti abbonati con questi piani a HBO Max non subiranno cambiamenti del piano tariffario, almeno non in un primo momento. Il terzo livello, invece, rappresenta l’opzione deluxe per i clienti di Max.

Max Ad-Lite ($ 9,99/mese o $ 99,99/anno): due stream simultanei, risoluzione HD 1080p, nessun download offline, qualità audio surround 5.1

due stream simultanei, risoluzione HD 1080p, nessun download offline, qualità audio surround 5.1 Max Ad Free ($ 15,99/mese o $ 149,99/anno): due stream simultanei, 1080p HD, fino a 30 download offline, qualità audio surround 5.1

due stream simultanei, 1080p HD, fino a 30 download offline, qualità audio surround 5.1 Max Ultimate Ad Free ($ 19,99/mese o $ 199,99/anno): quattro stream simultanei, risoluzione fino a 4K Ultra HD, 100 download offline, qualità audio Dolby Atmos. Inoltre il livello Max Ultimate avrà un catalogo ampliato di contenuti disponibili in 4K UHD.

Il nuovo nome era un passaggio necessario a causa della fusione tra Warner Bros e Discovery. Il CEO di Max, JB Perrette, si è espresso come segue proprio in merito al cambio di nome della piattaforma streaming.

“Tutti amiamo HBO, ed è un marchio che è stato costruito in cinque decenni per rappresentare l’intrattenimento rivoluzionario per adulti. Ma non è esattamente il posto in cui dove i genitori lascerebbero con entusiasmo i loro figli. Eppure, Warner Bros. Discovery ha alcuni dei personaggi, delle animazioni e dei marchi per bambini più noti del settore. Non sorprende che la categoria non abbia raggiunto il suo vero potenziale su HBO Max. Vogliamo onorare le nostre origini. HBO non è la televisione. HBO è HBO. Deve rimanere così. Questo è il motivo per cui lo privilegeremo nell’esperienza del prodotto e inoltre non lo spingeremo al punto di rottura costringendolo ad assumere l’intera ampiezza di questa nuova proposta di contenuto”

Il catalogo di Max vanterà oltre oltre 40 nuovi titoli e stagioni di programmi TV aggiunti ogni mese, tra cui le novità annunciate in pompa magna proprio ieri sera.

Tutte le serie tv in arrivo su Max

Harry Potter: in arrivo la serie reboot

Ora possiamo dirlo: la serie tv reboot della saga cinematografica di Harry Potter è ufficialmente in arrivo su Max. Felici o meno, ora sappiamo che la notizia trapelata qualche settimana fa era attendibile. HBO ieri sera ha annunciato, con tanto di comunicato ufficiale, la serie tv reboot della saga cinematografica di Harry Potter. Le notizie non sono tante ma ecco tutto quello che sappiamo.

Ogni stagione della serie sarà basata su uno dei libri del franchise e Warner Bros. Discovery ha intenzione di dar vita ad una “serie decennale”. Questo non significa che saranno 10 stagioni in totale ma probabilmente tra una e l’altra passerà più di un anno. Sicuramente sarà uno show impegnativo da mettere in piedi e con lunghi mesi di produzione alle spalle. Il cast sarà interamente nuovo, ovviamente. Non escluderei però cameo importanti provenienti dalla saga cinematografica. Sicuramente ci sarà all’opportunità di sviluppare al meglio molti aspetti che nei film sono stati trascurati ma che sono di vitale importanza nei romanzi. Max produrrà lo show in collaborazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. La Rowling sarà produttrice esecutiva insieme a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts. David Heyman (già produttore della saga) è attualmente in trattative per diventarne produttore esecutivo. Ancora non sappiamo quando la serie vedrà concretamente la luce ma arriverà sicuramente su MAX, la nuova piattaforma di HBO. Probabile che i lavori di produzione inizino già nel 2023 ma dubito che prima del 2025 vedremo la serie online.

Il Pinguino: primo teaser trailer per la serie spin-off di The Batman

Dopo tanti rumor e tante chiacchiere ecco che HBO ha finalmente diffuso il primissimo trailer di The Penguin, la serie tv con protagonista Colin Farrell e dedicata al villain di The Batman. Lo show approderà su Max nel 2024 in un periodo non meglio specificato.

The Penguin sarà composta da 8 episodi e dovrebbe essere ambienta subito dopo gli eventi narrati in The Batman, fungendo quindi da collante tra il primo ed il secondo film dedicato all’uomo pipistrello. Lauren LeFranc figura come sceneggiatore della serie, showrunner e produttore al fianco di Matt Reeves, Dylan Clark e Colin Farrell. Craig Zobel, invece, sarà il regista dei primi tre episodi.

Nel cast della serie HBO troviamo figurano anche: Theo Rossi, Michael Zegen, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell e Clancy Brown.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Se House of The Dragon non vi basta ecco una nuova serie spin-off di Game of Thrones.

Ieri sera è stata finalmente ufficializzata da HBO una nuova e tanto chiacchierata serie ambientata nello stesso universo di GOT. Si tratta di una nuova serie prequel tratta dal racconto omonimo di George R.R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Il progetto è ispirato al racconto di Dunk and Egg, ambientato 90 anni prima. Secondo quanto riporta il romanzo di Martin, la serie si svolgerà un secolo prima gli eventi de Il trono di spade e due improbabili eroi vagheranno per Westeros: un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan, e il suo scudiero, Egg. Ambientata in un’epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni.

George R.R. Martin sarà produttore esecutivo e sceneggiatore, in collaborazione con Ira Parker (House of the Dragon). Anche Ryan Condal e Vince Gerardis saranno coinvolti come produttori esecutivi.

Questo è solo uno dei tanti prequel di GOT o spin-off in arrivo. Anche il tanto chiacchierato spin-off dedicato a Jon Snow è ancora sul tavolo delle trattative ma resta tutt’ora in attesa della luce verde definitiva.

The Regime: la nuova serie di Kate Winslet

Conosciuta agli albori come The Palace, ecco che HBO ha finalmente svelato il primo trailer di The Regime. La serie tv segue eventi fittizi che hanno come protagonista una donna costretta a vivere per un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre la situazione politica pian piano diventa sempre più instabile.

La protagonista sarà interpretata da Kate Winslet ed il resto del cast include anche Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton, Hugh Grant, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics e Pippa Haywood.

La regia della serie è stata affidata a Stephen Frears e Jessica Hobbs, mentre la sceneggiatura porta la firma di Will Tracy, che figura anche come showrunner della serie.

The Regime arriverà in esclusiva su Max nel 2024.

The Sympathizer

Robert Downey Jr. torna protagonista di un progetto molto ambizioso firmato Max. Si tratta di The Sympathizer. HBO proprio ieri sera ha diffuso le prime immagini ufficiali e il primissimo trailer della serie tv dell’amato Iron Man Marvel. Ad affascinare gli abbonati di HBO Max e non solo, è la presenza dietro la macchina da presa del regista sudcoreano Park Chan-Wook. Sicuramente sarà uno show che non passerà inosservato. Gli appassionati lettori avranno già compreso che la serie firmata Max è l’adattamento live action dell’omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen vincitore del Pulitzer, disponibile in italiano grazie a Neri Pozza con il titolo Il simpatizzante. La serie appartiene senza dubbio al genere thriller con sfumature da spy movie e pesante pennellate di dark comedy. Il protagonista interpretato da Hoa Xuande è una spia comunista, metà francese e metà vietnamita, che finge di essere un simpatizzante filostatunitense. Robert Downey Jr., invece, interpreta non uno ma ben 4 personaggi diversi, caratterizzati ciascuno da un differente look. Nel cast spicca anche il nome dell’ex attrice di Grey’s Anatomy Sandra Oh.

Lo show approderà nel catalogo di Max nel 2024.

The Big Bang Theory: nuovo spin-off in arrivo

Dopo Young Sheldon ecco che l’universo di The Big Bang Theory si espande. Questo progetto non è ancora stato ufficializzato da Warner Bors ed è ancora in fase di sviluppo ma la fonte sembra al quanto attendibile.

Le notizie che riguardano questo spin-off sono quindi poche ma rincuoranti: Chuck Lorre, co-creatore della serie originale e di Young Sheldon, sarebbe coinvolto; lo spin-off dovrebbe essere composto da puntate della durata di un’ora circa e avrà come protagonisti un cast completamente nuovo. I personaggi iconici e che abbiamo tanto amato porrebbero tornare nel nuovo show in veste di ospiti d’onore per alcuni episodi, ad intervalli alternati.

The Conjuring e IT: serie tv in arrivo

Dopo il grandissimo successo della saga cinematografica ecco che l’universo di The Conjuring si espande su Max con una nuova serie tv prodotta direttamente da Peter Safran, CEO assieme a James Gunn dei DC Studios. La serie, intitolata proprio The Conjuring, dovrebbe proseguire la storia lasciata in sospeso dai film che hanno debuttato al cinema.

Per quanto riguarda l’universo dedicato al pagliaccio più spaventoso della storia del cinema, ecco una nuova serie prequel di IT: Welcome Derry, che andrà a posizionarsi prima dei due capitoli cinematografici di IT e arriverà solo su Max entro il 2024. La produzione dovrebbe già essere iniziata e sono già stata rivelati i primi attori del cast: Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar e Chris Chalk. I co-showrunner del progetto sono Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, mentre Andy Muschietti dirigerà diversi episodi di Welcome to Derry.

True Detective: Night Country

Nuovo trailer anche per l’ultima stagione di True Detective, la serie antologica di Nic Pizzolatto. Jodie Foster e Kali Reis sono le due detective protagoniste dell’ultimo capitolo della serie. Il cast, inoltre, si arricchisce con i nomi di Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star Lablanc, Aka Niviâna, Anna Lambe, Joel D. Montgrand, Christopher Eccleston e John Hawkes. Issa López riveste i molteplici ruoli di showrunner, sceneggiatrice, produttore esecutivo e regista di tutti gli episodi.

Gremlins: Secrets of the Mogwai e Rick and Morty: The Anime

Il 23 maggio su Max approderà la serie animata dedicata alla storia d’origine di Gizmo. HBO ha diffuso proprio ieri il primissimo teaser trailer. Lo show è prodotto da niente di meno che prodotta da Steven Spielberg, Joe Dante e Tze Chun.

Tra i prodotti d’animazione annunciati troviamo anche Rick and Morty: The Anime, una nuova serie tv in salsa anime dedicata a Rick and Morty. Lo show arriverà su Max nel 2023.

Infine, ecco anche una nuova serie dedicata ai Looney Tunes: Tiny Toons Looniversity.