Discord ha aperto un’indagine sui documenti del Pentagono circolati sulla sua piattaforma

Discord ha dichiarato di aver aperto un’indagine sui documenti del Pentagono circolati in alcuni server della sua piattaforma. Discord è una piattaforma di messaggistica inizialmente pensata per i videogiocatori, ma poi diventata sempre più popolare anche in altri ambienti.

I documenti, tutti classificati, riguardano la guerra in Ucraina, le proteste in Israele e come gli Stati Uniti abbiano sorvegliato alcuni governi alleati. Una prima ricostruzione effettuata dal team di giornalisti Bellingat è risalita alla presunta origine del leak, che sarebbe avvenuta all’interno di un server di Discord dedicato a Minecraft. Non è l’unica stranezza: il file zip con i dossier degli 007 includeva anche quella che sembra essere una scheda compilata a mano del personaggio di un qualche gioco di ruolo.

Diversi utenti di Discord hanno riferito ai media americani che i documenti circolavano sul social media almeno da marzo o persino da gennaio. La dichiarazione di Discord suggerisce che la società sia già in contatto con le autorità.

In merito alla presunta divulgazione di materiale riservato, stiamo cooperando con le forze dell’ordine. L’investigazione è ancora in corso e al momento non abbiamo altre dichiarazioni

si legge in una nota pubblicata da Discord.