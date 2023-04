Android 14, la prima beta pubblica è disponibile da oggi

Non introduce chissà quale novità rivoluzionaria e, per il momento, è disponibile solo per i proprietari di smartphone Google Pixel.

Oggi, dopo due anteprime per sviluppatori, Google ha rilasciato la prima beta pubblica di Android 14. Come negli anni precedenti, anche la prima versione di Android 14 sarà inizialmente disponibile esclusivamente per gli utenti Pixel (dal Pixel 4a 5G in poi). Chiaramente non è una versione stabile, ed è pertanto destinata soprattutto agli sviluppatori… o ai curiosi che vogliono a tutti i costi provare il nuovo sistema operativo prima di tutti gli altri.

In realtà, questa prima beta non introduce grosse novità o feature rilevanti. Ci sono comunque un paio di aggiornamenti dell’interfaccia utente relativamente interessanti: la freccia per andare indietro è stata aggiornata per riprendere il tema scelto dall’utente. «Ora l’esperienza di navigazione via gesture – scrive Google – include una freccia per tornare indietro più evidente».

In secondo luogo, gli sviluppatori potranno anche aggiungere azioni personalizzate al pannello di condivisione di sistema e ci sono delle novità nel sistema di classificazione degli obiettivi di condivisione. Tra le altre cose, Android 14 introduce la possibilità di modificare la lingua di ciascuna applicazione a livello individuale, inoltre sono state introdotte alcune nuove impostazioni per la privacy. Tutto qua? Tutto qua, per il momento non c’è molto altro di cui parlare.

Vi ricordiamo che questa è solo la prima di quattro diverse release pubbliche previste da qui ai prossimi mesi. Sebbene questa sia dedicata solo ai possessori dei Google Pixel più recenti, siamo sicuri che le prossime beta di Android 14 saranno disponibili anche per (quasi) tutti gli altri possessori di smartphone Android.