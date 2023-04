Amazon Web Services lancia Bedrock: le IA alimentate dal cloud a servizio delle aziende

Amazon ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di cloud chiamato Bedrock che consente ai programmatori di arricchire i loro software con sistemi di intelligenza artificiale in grado di generare testo — simili a quelli utilizzati dall’applicazione ChatGPT di OpenAI.

Con il suo nuovo servizio, Amazon Web Services offrirà accesso al suo modello di linguaggio proprietario – Titan -, oltre ai modelli di alcune startup, tra cui AI21 e Anthropic. L’arsenale di risorse offerte da Amazon include un’IA in grado di generare immagini partendo da un input testuale, oltre a strumenti per generare articoli per blog, testi per email e altri documenti.

Il nuovo servizio Bedrock è chiaramente una prima risposta ai prodotti di Google e Microsoft, che hanno già iniziato ad offrire LLM alle aziende e al pubblico. I clienti di Amazon potranno personalizzare Titan inserendo dati proprietari, in modo da creare applicazioni “su misura” utili ai loro scopi.

Nel frattempo, stanno emergendo le prime preoccupazioni per l’impatto sull’ambiente dei LLM come Bard e ChatGPT, dal momento che per farli funzionare sono necessari degli enormi data center che hanno bisogno di sistemi di raffreddamento e dissipazione del calore all’avanguardia. Secondo una stima, per addestrare GPT-3 sono stati necessari oltre 700mila litri d’acqua.