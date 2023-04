Xiaomi 13 Ultra senza segreti: specifiche complete, design e disponibilità

Xiaomi è pronta a lanciare il suo smartphone di punta, Xiaomi 13 Ultra, in Cina e in tutto il mondo a breve. Si prevede che Xiaomi 13 Ultra arriverà in Cina il 18 aprile, seguito subito dopo dal debutto globale. Da quando il lancio è stato confermato, ci sono stati vari leak e voci su come sarà il telefono e quali saranno le sue specifiche. Smartprix, in collaborazione con OnLeaks, ha ottenuto in esclusiva i render del design del prossimo Xiaomi 13 Ultra.

I render mostrano un design con bordi curvi e un’enorme fotocamera tonda posizionata al centro, sul retro. Il pannello posteriore è di colore bianco e ha una finitura in pelle con il logo Xiaomi nella parte inferiore. Il modulo della fotocamera ospita una configurazione a quattro fotocamere e doppi flash a LED, offrendo un’esperienza di livello premium. Il modulo è visibilmente sporgente e anche la metà superiore del pannello posteriore è sollevata. Il Xiaomi 13 Ultra avrà una dimensione di circa 163,18 x 74,64 x 9,57 mm. Lo spessore dello smartphone, inclusa la protuberanza della fotocamera, sarà di circa 15,61 mm.

Il bordo inferiore ospita la porta USB Type-C per la ricarica, il vano per la SIM e la griglia dello speaker, mentre il lato superiore ha microfoni e una porta infrarossi. Il telaio del Xiaomi 13 Ultra sembra essere in alluminio, simile ai dispositivi Galaxy S23.

Xiaomi 13 Ultra sfoggia un pannello display AMOLED curvo 2K di circa 6,7 pollici con un tasso di aggiornamento di 120 Hz. Ciò dimostra che il produttore cinese di smartphone è pronto a migliorare l’esperienza di visualizzazione e streaming degli utenti. Si dice che sia alimentato da un chipset Snapdragon 8 Gen 2 octa-core con fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage a bordo. Probabilmente lo smartphone verrà equipaggiato con una batteria da 4900 mAh con ricarica rapida cablata da 90W e ricarica wireless da 50W.

Per quanto riguarda la fotocamera, si presume che Xiaomi 13 Ultra abbia una configurazione a quattro fotocamere sul retro con un sensore Sony IMX989 da 50MP e altre tre fotocamere da 50MP. Sul fronte ci sarà una singola fotocamera selfie da 32MP mentre lo smartphone funzionerà con Android 13 / MIUI 14.