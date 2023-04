Un’azienda privata cinese è la prima a lanciare un razzo a propellente liquido

Beijing Tianbing Technology Co domenica ha lanciato con successo un razzo a cherosene-ossigeno, diventando la prima compagnia di lancio privata cinese a inviare un razzo a propellente liquido nello spazio e compiendo un altro passo verso lo sviluppo di razzi riutilizzabili. Le aziende spaziali commerciali cinesi si sono precipitate nel settore dal 2014, quando lo Stato ha autorizzato gli investimenti privati nell’industria. Molte hanno iniziato a produrre satelliti, mentre altre, tra cui Beijing Tianbing, si sono concentrate sullo sviluppo di razzi riutilizzabili che possono ridurre significativamente i costi delle missioni. In base a quanto riporta Reuters, Il razzo Tianlong-2, o “Drago Celeste” in cinese, è stato sviluppato da Beijing Tianbing ed è stato lanciato con successo in orbita dal centro di lancio di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, domenica scorsa, secondo i media statali cinesi. A differenza dei razzi a propellente solido, che non possono regolare il flusso di carburante, i razzi a propellente liquido hanno un controllo significativamente maggiore sul loro volo, e alcuni di essi, come il Falcon 9 di SpaceX, sono in grado di tornare sulla Terra con discese controllate e atterraggi verticali. I recenti finanziamenti ottenuti da Beijing Tianbing dovrebbero finanziare il lancio di un razzo Tianlong-3 più grande con un primo stadio riutilizzabile. L’azienda ha anche in programma di lanciare una variante ancora più grande del Tianlong-3, simile al Falcon Heavy di SpaceX. I razzi riutilizzabili contribuiranno ad accelerare la costruzione di costellazioni cinesi di satelliti commerciali in grado di offrire servizi che vanno dall’internet ad alta velocità per gli aerei al monitoraggio delle spedizioni di carbone. Nel suo ultimo piano quinquennale per il 2021-2025, il governo cinese ha chiesto una rete integrata di satelliti per le comunicazioni, il telerilevamento e la navigazione. Secondo i media statali, la Cina ha attualmente più di 400 satelliti nello spazio, compresi quelli di proprietà commerciale.