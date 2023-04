The Well: nuovo sistema energetico a Toronto

The Well è un progetto immobiliare innovativo per il riscaldamento e il raffreddamento a Toronto.

Il progetto immobiliare The Well, situato nel centro di Toronto, è stato ideato come un hub energetico in grado di fornire soluzioni sostenibili per il riscaldamento e il raffreddamento. Il complesso ospiterà sette torri a uso misto, con oltre 100 mila m2 di spazi per la vendita al dettaglio e la ristorazione, 46 mila m2 di uffici e quasi 2000 unità abitative, il tutto situato sopra una centrale energetica innovativa.

Il sistema si basa sull’utilizzo di un enorme serbatoio da 7,6 milioni di litri, posto 43 metri sotto il livello più basso del sito di costruzione, che immagazzinerà acqua a temperatura controllata alimentata dalla rete urbana di teleraffreddamento che sfrutta l’acqua profonda del lago Ontario. La nuova rete di distribuzione di acqua calda ad alta efficienza sfrutterà anch’essa l’accumulo termico sul posto, consentendo di immagazzinare energia durante le ore vuote in modo che essa possa essere distribuita ai clienti in base alla richiesta.

Il sistema funziona in modo semplice ed efficiente: per caricare il serbatoio in fase di raffreddamento, l’acqua refrigerata arriva dalla rete urbana e raffredda il circuito dell’acqua dell’accumulo termico a 5,5 °C attraverso uno scambiatore di calore. Successivamente, i gruppi refrigeratori installati in loco producono una soluzione sottoraffreddata che viene fatta circolare nel circuito per abbassare la temperatura sotto il punto di congelamento. Quest’acqua viene iniettata lentamente nel fondo del serbatoio di accumulo utilizzando un sistema di diffusori appositamente progettato per garantire che l’acqua calda e fredda non si miscelino e che venga mantenuto il termoclino.

In fase di scarica, l’acqua fredda più densa viene prelevata dal fondo del serbatoio e il processo si inverte. Attraverso lo stesso scambiatore di calore utilizzato per caricare il serbatoio, l’acqua provvede ora al raffreddamento degli edifici e alla cessione di energia frigorifera al sistema di teleraffreddamento. L’acqua calda risultante viene quindi iniettata nuovamente nella parte superiore del serbatoio. Nella fase di riscaldamento, il caricamento del serbatoio avviene in modo simile al processo di raffreddamento, in quanto viene utilizzata l’acqua calda fino a 82 °C proveniente dalla rete urbana.

Il sistema non solo fornirà una soluzione sostenibile per il riscaldamento e il raffreddamento di questo complesso, ma fungerà anche da hub energetico per l’espansione della rete esistente di district energy in modo da renderla capace di fornire energia frigorifera e termica a basse emissioni di carbonio.