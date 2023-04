PlayStation Q Lite uscirà a novembre 2023, secondo Tom Henderson

Tom Henderson è tornato a parlare di PlayStation Q Lite, la presunta console portatile di Sony dedicata al Remote Play. Il noto leaker è intervenuto durante un episodio del podcast Iron Lord, rivelando che, a detta delle sue fonti, Q Lite uscirà a novembre 2023. Henderson aveva già rivelato qualche tempo fa che la console sarebbe arrivata sul mercato prima di PS5 Pro (attesa per il 2024) e dopo l’arrivo del presunto modello con lettore ottico estraibile, il cui lancio dovrebbe avvenire a settembre 2023.

PlayStation Q Lite verrà pubblicato tra il lancio di PS5 Pro, che al momento è prevista per la fine del 2024 e la nuova PS5 con lettore estraibile in arrivo verso la fine di quest’anno. Molte persone pensano che uscirà nel 2024, ma al momento sembrerebbe che il mese di lancio sia novembre” ha detto Henderson.

Ovviamente si tratta di informazioni non confermate, quindi vi invitiamo come sempre a prendere quanto riportato con le dovute cautele, per quanto Henderson sia ritenuto una fonte piuttosto affidabile. Restiamo dunque in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Sony.

Nel frattempo, vi ricordiamo che PlayStation Q Lite è la presunta nuova console portatile di Sony esclusivamente dedicata al Remote Play. La console ci consentirà di giocare in mobilità grazie alla funzionalità citata, utilizzando un sistema di streaming adattivo che punta a 1080p e 60 frame al secondo.

Inoltre, PlayStation Q Lite riprenderà in parte il design del Dualsense, ma con al centro un enorme schermo da 8 pollici con touch screen. Saranno dunque presenti tutte quelle caratteristiche specifiche del controller Dualsense come i grilletti adattivi e il feedback aptico, oltre ai vari elementi che vanno a caratterizzare i dispositivi portatili come tasti per il volume, un jack per le cuffie e altro.