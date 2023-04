PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi PS5, PS4 e classici di aprile 2023

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi PS4, PS5, nonché i classici PS3 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da questo mese. Di seguito l’elenco completo dei giochi:

PlayStation Plus Extra e Premium

PlayStation Plus Premium

The PlayStation Plus Game Catalog for April includes:

➕ Kena: Bridge of Spirits

➕ Doom Eternal

➕ Riders Republic

➕ Slay the Spire

… and many more.

— PlayStation (@PlayStation) April 12, 2023