Mercato immobiliare italiano: crescita delle compravendite del 4,9%

Crescono le compravendite in Italia da una stima effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Questo dato rappresenta un segnale positivo che dimostra l’interesse degli acquirenti per questa tipologia di investimento. Le operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa hanno evidenziato che il 77,7% degli investimenti è stato indirizzato alla locazione, mentre il restante 22,3% alle operazioni di acquisto. Ma quanto rende investire in un negozio in città?

Il valore degli investimenti immobiliari

Investire in negozi può essere conveniente sia per affittarli che per trasformarli in abitazioni, laddove il cambio d’uso sia possibile. In alcune vie di passaggio, i rendimenti annui lordi possono superare anche il 10%, per poi scendere in alcune zone top. Nelle grandi città in cui Tecnocasa è presente, come Milano, Roma, Firenze e Torino, i rendimenti annui lordi variano dall’8,7% medio di Milano all’11,7% di Roma e al 10,6% di Firenze e Torino.

Il mercato immobiliare italiano si dimostra dunque in crescita, e gli investimenti nel settore immobiliare, in particolare nella locazione di negozi, possono offrire rendimenti interessanti a seconda della posizione e delle condizioni del mercato. Tecnocasa, con la sua esperienza pluriennale, può essere un valido supporto nella scelta dell’investimento migliore per le proprie esigenze.