Inscryption è ora disponibile anche su Xbox Series X|S e Xbox One. L’acclamato gioco di Daniel Mullins sbarca infine anche su console Microsoft, dopo essere approdato prima su PC e successivamente su PlayStation e Nintendo Switch.

Per chi non lo sapesse, Iscryption è un gioco a base di carte capace di mescolare in maniera efficace ed originale il genere roguelike con il deckbuilding, il puzzle in stile escape room con l’horror psicologico. Il risultato è un titolo che va oltre la semplice definizione di card game: in sostanza, Inscryption è un avventura che coinvolge e sorprende sin dai primi minuti di gioco non solo per le sue brillanti soluzioni ludiche ma anche per la sua trama fitta di mistero ed i suoi continui colpi di scena.

Inscryption è un’odissea fatta di cupe carte dark che fonde un roguelike deckbuilder, enigmi in stile escape-room e l’horror psicologico in un frullato di sangue. Ancora più oscuri sono i segreti iscritti sulle carte…recita la descrizione ufficiale.

In Inscryption dovrai… acquisire un mazzo di carte di creature del bosco tramite draft, chirurgia e automutilazione. Svelare i segreti che si celano dietro le pareti della capanna di Leshy. Imbarcarti in un’odissea inaspettata e profondamente inquietante.

Inscryption è disponibile anche su Xbox Series S/X a questo indirizzo. Potete acquistare il gioco al prezzo di 19,99 euro.