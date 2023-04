Il dossier rubato del Pentagono includeva anche la scheda di un gioco di ruolo

Tra aprile e marzo, alcuni importanti documenti top secret del Pentagono sono circolati su diverse piattaforme, tra cui 4Chan, Telegram e… Discord, dove secondo alcune ricostruzioni sarebbero apparsi per la prima volta. Come abbiamo riportato ieri, la storia è estremamente complessa e presenta diversi elementi curiosi, inspiegabili e a tratti grotteschi. Ad esempio, sembra che i documenti top secret siano circolati su un server Discord dedicato a Minecraft prima che in qualsiasi altra parte del web.

A rendere ancora più surreale la vicenda ci pensa una nuova rivelazione di Motherboard, l’inserto dedicato alla tecnologia di Vice Magazine. A quanto pare, tra il materiale trafugato ci sarebbe anche quella che sembra una scheda compilata a mano di un personaggio di un gioco di ruolo.

La storia è questa: alcuni mesi fa un utente di Discord ha caricato un file zip con diverse fotografie di alcuni documenti con classificazione Top Secret su un server dedicato al videogioco Minecraft. I documenti includono alcune notizie riservate sull’andamento della guerra in Ucraina, ma anche indiscrezioni raccolte dalla CIA su diversi altri Paesi, tra cui l’Egitto. Per qualche motivo, in mezzo a questo “tesoretto” di documenti degli 007 americani, ci sarebbe anche un pezzo di carta scritto a mano che sembrava essere una scheda personaggio per un gioco di ruolo.

È scritto su un pezzo di carta a righe standard, con tre buchi sul lato, linee blu che si incrociano sulla pagina. Il nome del personaggio è il dottor “Izmer Trotzky”, la sua classe di personaggio è “professore scienziato”. Ha una forza di 5, un carisma di 4 e 19 rubli in tasca. Il dottor Trotzky ha 10 punti in abilità di primo soccorso e di occultismo, e 24 in avvistamento. Sta portando una lente d’ingrandimento, una penna stilografica, un bastone spada e un derringer

scrive Motherboard.

Cosa c’entra con il leak? Bella domanda. A meno che la CIA non utilizzi le schede dei personaggi dei GdR per comunicare messaggi cifrati (inverosimile, ma nemmeno troppo), è molto probabile che questa immagine sia stata inserita per errore all’interno del file zip. Insomma, potrebbe essere un elemento utile a risalire all’identità della “talpa”. La scheda sarebbe coerente con il luogo in cui è avvenuto il leak: un server dedicato al gaming.

Motherboard ha contattato alcuni esperti di giochi di ruolo per cercare di capire a quale gioco appartenga il personaggio protagonista della scheda. Secondo Jacqueline Bryk, che è una game designer veterana del settore, è molto probabile he si tratti di Call Of Cthulhu, un gioco di ruolo basato sulle opere di H.P. Lovecraft. «Onestamente non ne sono sicura e non saprei dire con precisione a quale edizione del GdR appartenga la scheda», ha aggiunto.