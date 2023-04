I documenti segreti del Pentagono sono comparsi su Discord prima che nel resto del web

Per essere precisi, sono comparsi su un server di Discord interamente dedicato a Minecraft, il popolare videogioco oggi di proprietà di Microsoft.

A quanto pare, i documenti segreti del Pentagono circolati in rete in questi giorni sono comparsi su Discord prima che in qualsiasi altra parte del web. A rendere ancora più singolare l’episodio, ci pensa il fatto che i documenti top secret sono circolati su un server interamente dedicato a Minecraft, il popolare videogioco oggi di proprietà di Minecraft. Nello stesso periodo sarebbero circolati anche su un server di Discord dedicato ad un popolare youtuber sudamericano.

Cosa ci facessero dei documenti estremamente attuali e segreti su un server dedicato ad un videogioco popolato prevalentemente da infrasedicenni è ancora un mistero. Il leak include circa un centinaio di pagine provenienti da diversi dossier del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Tra le altre cose, sono presenti alcune informazioni top secret sullo stato della guerra in Ucraina, tra cui stime giudicate affidabili sul numero di perdite dell’esercito russo e di quello ucraino, oltre che alcune informazioni raccolte dalla CIA e mai trapelate sulla stampa (ad esempio, sembra che l’Ucraina sia a corto di munizioni per il sistema di difesa aerea).

Le immagini non sono delle scansioni dirette, ma sembrano essere delle fotografie di documenti cartacei, il che escluderebbe l’ipotesi di un attacco informatico, rendendo più verosimile l’ipotesi che le foto siano state effettuate da una talpa. Intervistata dal Washington Post, Rachel E. VanLandingham, un ex avvocata dell’Aeronautica militare statunitense, ha riferito che chiunque abbia diffuso le immagini rischia di passare il resto della sua vita in carcere.

Bellingcat, un gruppo di giornalisti che si occupa di inchieste estremamente delicate e già vincitore di diversi premi, ha ricostruito la vicenda, cercando di risalire all’origine del leak. I documenti sono stati diffusi anche su 4chan e Telegram, dove però sono circolate delle versioni alterate, con lo scopo di rendere le perdite tra le file russe meno gravi di quanto siano nella realtà.