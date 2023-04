Ghostwire: Tokyo disponibile da oggi su Xbox con update gratis Filo del Ragno

Ghostwire: Tokyo è disponibile da oggi anche su Xbox con aggiunta dell’update gratis Filo del Ragno. Il gioco approda ufficialmente anche nel catalogo di Xbox Game Pass e quindi sarà disponibile da questo momento per tutti gli abbonati al servizio. Come vi abbiamo già segnalato Ghostwire: Tokyo fa parte dei titoli gratis in arrivo per la prima metà di aprile su Game Pass, rappresentando una delle aggiunte più corpose al catalogo.

Ricordiamo che Ghostwire: Tokyo è l’action game di Tango Gameworks che debutta finalmente su Xbox Game Pass dopo il termine dell’esclusiva PlayStation. Protagonista del gioco è Akito, un avventuriero posseduto dallo spirito di un cacciatore di demoni che, dopo essere sopravvissuto alla trasformazione degli abitanti di Tokyo in un esercito di creature paranormali, deve attingere alle abilità del demone KK per sconfiggere gli spiriti che infestano la città.

La vera novità, però, è rappresentata dall’aggiunta dell’update Filo del Ragno, che aggiunge vari nuovi contenuti all’originale e miglioramenti all’esperienza, risolvendo infine anche alcuni bug segnalati dai fan.

Tra le novità più importanti troviamo l’introduzione di tre nuove tipologie di nemici, nuove abilità per il protagonista, filmati estesi, missioni secondarie extra, una modalità foto aggiornata e una nuova area esplorabile, la scuola e tanto altro ancora. Infine, l’aggiornamento introduce la modalità roguelite “Il Filo del Ragno”, accessibile dal menu principale, che permette ai giocatori di affrontare 30 stage selezionati casualmente da un totale di 120 sfide.

L’aggiormento è gratuito per tutti i giocatori. Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.