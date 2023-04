Ford spenderà 1,34 miliardi di dollari per convertire la fabbrica di Oakville

Martedì Ford ha annunciato che spenderà 1,34 miliardi di dollari per trasformare la sua struttura di Oakville, in Canada, in uno stabilimento per la produzione di veicoli elettrici di nuova generazione. Il campus, inaugurato nel 1953, sarà rinominato Oakville Electric Vehicle Complex e verrà modernizzato a partire dal secondo trimestre del 2024. L’aggiornamento prevede la riconversione completa dell’impianto che attualmente produce i motori a combustione interna dei modelli Ford Edge e Lincoln Nautilus, per renderlo un impianto che produce solo veicoli elettrici.

È la prima volta che Ford riconverte completamente uno stabilimento esistente per la produzione di veicoli elettrici in Nord America.

Ford prevede inoltre di aggiungere uno stabilimento per la produzione di batterie di dimensioni importanti e che le batterie prodotte lì verranno installate direttamente sui veicoli assemblati nell’Oakville Electric Vehicle Complex.

“Sono entusiasta che il mondo possa vedere i veicoli elettrici di nuova generazione incredibilmente avanzati e completamente connessi digitalmente prodotti a Oakville”, ha dichiarato il CEO Jim Farley in una nota.Ford, insieme ai suoi concorrenti, sta cercando di aggiornare gli impianti esistenti e di costruirne di nuovi mentre passano dai veicoli a motore a combustione interna ai veicoli elettrici. Ford ha dichiarato di voler raggiungere la capacità produttiva di vendere 2 milioni di veicoli elettrici all’anno in tutto il mondo entro la fine del 2026.

Ford ha inoltre annunciato piani per modernizzare il suo stabilimento di assemblaggio che si trova a Colonia, in Germania, e costruire un complesso da 5,6 miliardi di dollari nel Tennessee noto come “BlueOval”.