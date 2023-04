Batman: nei fumetti viene introdotto un nuovo Joker

Ecco chi è il nuovo Joker che è stato introdotto nei fumetti DC Comics in Batman Incorporated.

12—Apr—2023 / 10:15 AM

Il suo nome è Dusty Bronco, e stiamo parlando di un nuovo Joker che è stato introdotto nell’universo fumettistico DC attraverso l’albo Batman Incorporated #7.

Ecco un’immagine del personaggio.

L’albo è stato realizzato da Ed Brisson, Michele Bandini, Rex Lokus, e Clayton Cowles below. Nel fumetto (SPOILER) troviamo ad un certo punto William Great Eagle / Man-Of-Bats che ha una conversazione telefonica con Raven Red. Ma dopo che si conclude la chiamata William viene colpito più volte da una sorta di Joker in versione western il cui nome è Dusty Bronco.

Dusty Bronco fa una breve apparizione in Batman Incorporated come membro dell’organizzazione chiamata “Joker Incorporated.” Ancora bisognerà capire come si muoverà questo gruppo, e che tipo d’intenzioni ha, però è chiaro che si tratta di una figura letale.

Ricordiamo che negli anni sono stati diversi i tipi di Joker introdotti all’interno delle storie di Batman: siamo passati dalla figlia del Joker, ai tre Joker che hanno creato la base per un fumetto di Geoff Johns. E, ovviamente, nei cartoni di Batman degli anni Novanta è nata l’iconica Harley Quinn, la dolce metà del pagliaccio del crimine.