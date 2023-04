Un museo ha presentato un cabinato alto 6 metri di Donkey Kong

Probabilmente è il più alto del mondo e i visitatori dello Strong National Museum of Play potranno usarlo per giocare al classico cult uscito nel 1981.

Il Strong National Museum of Play di New York ha presentato un enorme cabinato arcade di Donkey Kong: è alto quasi 20 piedi, cioè 6,1 metri. Il museo ha indicato in un tweet che Nintendo ha effettivamente collaborato alla realizzazione del cabinato gigante.

Il cabinet arcade di dimensioni impressionanti sarà messo a disposizione dei visitatori, che potranno usarlo per giocare al classico videogioco cult. Verrà installato e presentato ufficialmente il prossimo 30 giugno. I controlli del cabinet, infatti, sono ad altezza normale e facilmente raggiungibili dai visitatori. Insomma, per giocare non è necessaria una scala.

Secondo Engadget, è molto probabile che si tratti del cabinato arcate più alto del mondo, ma il museo non menziona da nessuna parte questo primato. Al CES del 2020 era stato mostrato un cabinato alto 16 piedi dedicato al videogioco NBA Jam, mentre il Guiness World Record attualmente indica che il record è detenuto da un cabinato, sempre di 16 piedi, di Tetris.

Il museo Strong National Museum of Play è dedicato ai videogiochi in tutte le loro molteplici forme ed è sede della World Video Game Hall of Fame. Ogni anno, il museo introduce nuovi giochi in questa hall of fame: nel 2022 è stato il turno di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Dance Dance Revolution.