The Mother: il trailer del film Netflix con Jennifer Lopez

Il 12 maggio arriverà su Netflix il film The Mother, lungometraggio action con Jennifer Lopez protagonista. Ecco il trailer.

La piattaforma streaming Netflix ha diffuso il trailer di The Mother, il film con Jennifer Lopez protagonista. La cantante e attrice veste i panni di una madre ex killer che farà di tutto per salvare la figlia.

Ecco il filmato.

Jennifer Lopez è un’ex killer che si ritira e poi ritorna a imbracciare le armi del suo vecchio mestiere per proteggere la figlia di 12 anni. Nel filmato vediamo che l’FBI propone un accordo con il personaggio interpretato dalla Lopez, che si ritroverà così nascosta in Alaska e lontana dal suo affetto. Ma, quando anni dopo, la figlia verrà rapita, sarà così che il personaggio protagonista si butterà alla ricerca del suo affetto più caro, e dopo averla recuperata le insegnerà “come difendersi”.

Il cast comprende Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael García Bernal. La sceneggiatura originale è di Misha Green, mentre Andrea Berloff ha curato la revisione. A lavorare sulla produzione del progetto ci sono la stessa Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith Thomas per la Nuyorican Productions; Benny Medina; Roy Lee e Miri Yoon per Vertigo Entertainment. E poi ancora Catherine Hagedorn farà da produttrice esecutiva assieme a Courtney Baxter che sarà produttrice associata.