The Marvels: teaser trailer del film Marvel in arrivo a novembre nelle sale

Un team-up tutto al femminile quello che ci aspetta in The Marvels, nuova pellicola Marvel Studios della Fase 5 in arrivo nelle sale cinematografiche il 10 novembre: ecco il primo teaser trailer che ci mostra le supereroine Carol Danvers / Captain Marvel, Kamala Khan / Ms. Marvel e Monica Rambeau in azione, naturalmente di nuovo interpretate da Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

Il teaser non ci aiuta molto a capire la trama alla base del film, piuttosto misteriosa e di cui non si quasi nulla, a parte il fatto che sarà un crossover che coinvolgerà tre “Miss Marvel” in un colpo solo, dopo gli accadimenti della serie tv vista recentemente su Disney+. Sappiamo, però, che sono state effettuate delle riprese in Italia, per la precisione in Calabria, ma non è trapelato nulla di significativo in merito dal set. Chi sarà il villain della pellicola? Secondo alcune teorie sarà interpretato da Zawe Ashton, il cui ruolo è ancora segreto. Per il resto, rivedremo Nick Fury, gli Skrull e i membri della famiglia di Kamala, interpretati da Saagar Shaikh, Zenobia Shroff e Mohan Kapur. Nel cast, anche l’attore coreano Park Seo-joon. E, naturalmente, rivedremo il “tenero” (non)gatto spaziale Goose, più letale che mai.

